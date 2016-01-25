НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ БЫТЬ!

О «Стратегии государственной национальной политики РФ»*

Главная Оргкомитет Положение Участники Партнёры Пресс-центр

ГУГО ВОРМСБЕХЕР Писатель, публицист, в прошлом Председатель Союза немцев СССР (МСРН), вице-президент Федеральной НКА российских немцев, член Межправительственной российско-германской комиссии по восстановлению государственности российских немцев. Когда ещё в прошлом году мы начали работать над реализацией проекта Международного «Форума народов России», мы, конечно, понимали его актуальность, но не предполагали, что идеи проекта получат такое мощное развитие и поддержку, причём на самом верху, да ещё так скоро. Все мы помним, что в ходе предвыборной президентской кампании кандидат в Президенты В.В. Путин, первым из руководителей государства за многие годы, выступил со статьёй о сегодняшних национальных проблемах в России. И став президентом, уже в день инаугурации подписал Указ о создании при Президенте России Совета по межнациональным отношениям. А к концу сентября этот Совет уже подготовил проект «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации», который – тоже весьма оперативно, практически за месяц – был обсуждён во всех регионах страны с участием представителей власти, научных и общественных организаций. Было высказано немало замечаний и предложений, которые переданы теперь Рабочей группе, готовившей Проект, для дальнейшей работы над ним, – ведь 1 декабря этого года Стратегия должна быть подписана Президентом.

С одной стороны, можно только радоваться такому «воплощению наших идей в жизнь». Но у каждого хорошего дела есть, видимо, и «отрицательная сторона»: начало работы над Стратегией стало «поводом» для приостановки нашей работы над масштабными проектами нашего «Форума народов России». Однако мы восприняли этот «конфликт между хорошим и очень хорошим» нормально. И не могли не принять участия в таком важном деле, как разработка государственного документа о национальной политике, документа, который должен положительно сказаться на положении всех народов многонациональной страны. Поэтому мы попросили одного из наших давних авторов – автора многих публикаций по национальным вопросам, писателя Г.Г. ВОРМСБЕХЕРА, ознакомиться с проектом Стратегии и подготовить по нему свои замечания и предложения. Затем эти материалы мы от имени журнала «СЕНАТОР» и Оргкомитета «Международного «Форума народов России» представили в Администрацию Президента РФ для учёта в дальнейшей работе над Проектом. А сегодня мы решили ознакомить читателей журнала с нашими предложениями по такому важному и актуальному документу.

1. Несомненное достоинство подготовленного Проекта – серьёзный, системный подход к вопросам национальной политики, актуальность которой для многонациональной страны настоятельно требует не просто ее возрождения, создания ее инструментов и инфраструктуры, но и разработки ее на новом, современном уровне. Можно сказать, что проделана большая работа, подготовлен содержательный документ, который позволяет (требует) теперь работать над ним дальше.



2. Для оценки Проекта надо, однако, сначала определить исходные положения, от которых, на наш взгляд, должны зависеть цели, задачи национальной политики и методы ее реализации. И главное из этих положений – отношение государства к национальной идентичности народов, т.е. к их национальным особенностям: их истории, культуре, языку, традициям и обычаям, ко всему тому, без чего народ перестает быть народом. Ведь от этого отношения национальная политика может быть очень разной: а) она может максимально содействовать удовлетворению национальных запросов, – без чего неизбежно будут возникать «проявления национализма, сепаратизма» и пр. как результат беспокойства народа за свое национальное будущее, и через создание базы удовлетворенности каждого народа своим национальным положением в стране эффективно содействовать бесконфликтному сближению, сплочению, объединению народов;



б) она может быть направлена на постепенную ликвидацию национальной идентичности народов, их национальных особенностей, т.е. стать политикой ассимиляции, которая (ассимиляция) практически никогда не бывает добровольной, а значит, будет постоянно вызывать «нежелательные проявления». Можно сказать, что такая политика нетерпеливого формирования «новой общности – единого народа» не через развитие каждого народа, стимулирующее естественную и всё возрастающую в нем потребность в сближении и взаимодействии с другими народами, а через подавление национальных особенностей как якобы мешающих скорейшему достижению «общегражданской идентичности», – такая политика будет вызывать больше проблем, чем успехов. Потому что «равенство» не по уровню культурного, интеллектуального и духовного развития, а по национальной кастрированности не может быть основой для сплочения народов в многонациональной стране;



в) и, наконец, национальная политика может стать просто политикой реагирования и принятия мер против «отрицательных явлений» в национальном вопросе, что мы и наблюдали в течение уже многих лет.



Иными словами, если считать национальные особенности богатством страны (хотя бы в сфере культуры), а уважение к ним – самым эффективным и бескровным путем к сближению народов, к созданию единой нации через интеграцию народов в нее (а не через их ассимиляцию), – то национальная политика будет одной. Если же эти национальные особенности воспринимать как «родимые пятна» прошлых времен, источник межнациональных конфликтов, как угрозу безопасности страны, – то национальная политика будет совсем другой. А если главной задачей в национальном вопросе вместо создания нормальных условий для полнокровной национальной жизни каждого народа (что лучшим образом снимет все поводы для проявления национализма) считать «мониторинг» всех и всего, что еще дышит хоть чуть-чуть национально, с целью своевременного, «на ранних этапах», выявления, предупреждения и подавления различных «национальных проявлений», – то национальная политика уже перестает быть таковой, а превращается в рутинную работу правоохранительных органов и органов безопасности.

Очевидно, что национальная политика не может выбрать своим содержанием лишь один из этих трех подходов, а должна задействовать их все. И весь вопрос в том, в каких пропорциях. Что опять же зависит от отношения к национальной идентичности: благо она или лишь источник хлопот и проблем? 3. Как несомненное достоинство Проекта можно отметить, что в нем большое место уделено именно поддержке национальных культур. Этот раздел основательно проработан и вполне может стать основой для выработки и проведения продуманной, эффективной национальной политики наиболее желательного – первого её образца.

Исключительно важным в этом разделе представляется вопрос освещения жизни и культуры народов страны в СМИ, на радио, ТВ; этот аспект также обнадеживающе проработан.

Но наиболее подготовленным выглядит раздел превентивно-контрольно-надзорных задач, что, надо полагать, отражает реальность: при многолетнем отсутствии национальной политики в других сферах (поддержка родного языка, национальной культуры, обычаев, традиций), при давнем отсутствии государственной живой заботы о национальном самочувствии каждого народа через удовлетворение его национальных запросов, при отсутствии работы по окультуриванию самой почвы народной жизни, чтобы она не давала повода для появления на ней ростков национализма, экстремизма, сепаратизма, изоляционизма, – наибольший опыт наработан именно в этой сфере. Вообще этот весьма выраженный акцент имеют почти все формулируемые в Проекте цели и задачи, даже в других сферах, и своей детализацией и всеохватностью он придает излишне свой окрас всему Проекту, что желательно бы смягчить.



4. В Проекте ничего не сказано о стратегии национальной политики в отношении существующих национально-территориальных образований. Если учесть, что пока слышны лишь мнения о необходимости их ликвидации, то молчание Проекта в этом вопросе не может не вызвать тревоги за свое национальное будущее у целого ряда народов нашей страны. И, видимо, просто необходимо остановиться на этом вопросе поподробнее.

«Растаскивание России по национальным квартирам» – распространенный аргумент против национально-территориальных образований. Но вспомним историю: народы входили в состав России уже со своими многовековыми «национальными квартирами», так что они не растаскивали ими Россию, а создавали именно из них общий российский дом.

Вообще: хорошо это или плохо, что у народов России есть свои «национальные квартиры»? Во-первых, хорошо это или плохо для самих народов? Наверное, для выяснения этого достаточно спросить их, а готовы ли, хотят ли они их лишиться? Ведь без них они очень скоро лишатся всего, что они веками сохраняют как свою национальную идентичность и без чего они перестанут быть народом. И вряд ли такое будущее их устроит. Для народов их «национальные квартиры» – не только общий отчий дом, но и условие сохранения их национальной культуры, родного языка, обычаев, традиций. Так что народам их «национальные квартиры» нужны как родной очаг, как крыша над головой, как залог их национального будущего. Без них народы очень скоро превратятся просто в безнациональных бомжей. И если весь мир пришел к выводу, что каждая семья, каждый человек должен для нормальной жизни иметь собственное жилье, а не жить в коммуналке или на улице, и что жилище человека – священно и неприкосновенно, то почему мы должны отказывать народам в необходимости – и неприкосновенности! – их национального дома?

Но, может быть, «национальные квартиры» очень мешают государству? Тогда чем? Часто говорят, что они ведут к сепаратизму, что они грозят распадом России, как распался «из-за них» СССР. Но СССР распался не из-за его национального устройства. И не обитатели «национальных квартир» инициировали его распад (вспомним хотя бы неимоверные усилия Нурсултана Назарбаева по сохранению великой страны!). Просто когда федеральная власть не может или не хочет заботиться о содержании общероссийского дома и его обитателях, то жильцы отдельных «квартир» в нем вынуждены сами брать на себя заботы о своем жилье и о жизни в нем, и действовать уже самостоятельно. Можно ли их еще и винить за это? Можно ли считать это сепаратизмом? И если Союзная власть кинула все регионы (не только национальные республики!) на произвол судьбы, то надо ли сокрушаться, что регионы сами начали заботиться о своем выживании? Опять же: не только национальные образования! Вспомним хотя бы идею создания «Уральской Республики»! Так что не стоит обвинять народы в сепаратизме за то, что они, как сегодня рядовые жертвы беспредела ЖКХ, вынуждены сами проявлять заботу о себе, своем будущем и о своей квартире в общероссийском доме…



5. Совершенно не затронут в Проекте вопрос о значении и необходимости исправления допущенных в прошлом несправедливостей по отношению к ряду народов и о реализации Закона «О реабилитации репрессированных народов». Вполне можно подойти сегодня к нему по-новому, но игнорировать его, делать вид, что его вообще не существует, да еще считать, что репрессированные народы сегодня – тоже лишь источник нежелательных проблем, вряд ли продуктивно. Источник проблем здесь не народы, а длительное бездействие по должному решению их проблем. Боль эта остаётся, и нерешение вопроса дорого обходится государству (вспомним хотя бы российских немцев, которым вместо обещанного руководством СССР восстановления их государственности Борис Ельцин предложил селиться на военном полигоне и выкапывать там снаряды: 2,5 млн человек, утратив все надежды, выехало в Германию; ущерб от выезда на порядок больше всех затрат, нужных на восстановление государственности), и боль эту можно сегодня, при достигнутых авторитете, дееспособности и возможностях федеральной власти, вполне уменьшить, а вопросы решить, открыто обсудив их с заинтересованными сторонами.



6. Желательно дополнить Проект отдельным пунктом о развитии отношений (хотя бы в сфере культуры) с народами других стран на постсоветском пространстве – как действительно братских в прошлом и всё больше ощущающих необходимость и значение этой братскости в настоящем и будущем, как народов с накопленным огромным потенциалом прошлой «общегражданской идентичности» хотя бы в сфере русской культуры, языка, межнационального общения – потенциалом, который без поддержки извне будет всё больше сокращаться, что усложнит сближение и сотрудничество этих народов в будущем.



7. Намечаемое Проектом активное участие государства в сфере национальной жизни страны важно еще и потому, что в этой сфере полагаться на саморегулирование процесса «рынком» неуместно более, чем где либо. Потому что рынку на эту сферу в общем-то наплевать. И потому что рынок, который готов засадить картошкой и Парнас, не развивает культуру и искусство, он их опускает до зрелищности; рынок не развивает литературу, он развивает полиграфию и спрос на опустошающий глянец потребительства; рынок не повышает духовность, он опускает ее до ее рыночной стоимости.

Да, рынок регулирует многое – в своих интересах, и рынок без узды получает абсолютную власть над всем. А абсолютная власть, как известно, и развращает абсолютно. И тогда рынок делает товаром и интересы государства, интересы общества, и саму душу человека. Отсюда человек, общество, государство должны защищать свои интересы от рынка, защищать сообща. (В этом, кстати, общий стимул к их сплочению и совместным действиям). Отсюда и необходимость, обязанность государства взять на себя защиту этих интересов. Если же государство защищает лишь интересы рынка, то оно само неизбежно делает себя товаром на рынке, что мы видим и на примере коррупции «государственных людей» – чиновников всех рангов, и даже правоохранительных органов, структур обороны и безопасности страны. Невозможно заставить других защищать то, что сам продаешь налево и направо...



8. В Проекте большое внимание уделяется вопросу о трудовой иммиграции. Однако национальный аспект в этом вопросе имеет лишь небольшой ареал. Особенно если речь идет о привлечении временных иностранных рабочих (кстати, часто для демпинга оплаты собственной рабочей силы). Поэтому лучше, видимо, дополнить нужными положениями трудовое законодательство, где предусмотреть и «национальный аспект»: знание русского языка, поведение в российском обществе – как необходимые критерии профессиональной пригодности. Если же речь идет о тех, кто прибывает в Россию на постоянное жительство, то тут национальный аспект, вопросы интеграции уже имеют значение, достойное внимания Проекта.



9. В Проекте слишком мимоходом говорится о работе с соотечественниками. А между тем по масштабам и значению этого вопроса он не уступает вопросу о национальной политике в отношении народов России. Будет ли этот вопрос более детально разработан в Программе работы с соотечественниками, или ему будет уделено и больше внимания в Проекте Стратегии – предстоит, видимо, определить.



10. О языке и стиле Проекта. Понятно, что в рабочем варианте такого важного и масштабного документа не сразу всё будет выражено безупречно. Тем не менее, в основном удалось это сделать на неплохом уровне. Однако еще немало громоздких, сложных, многословных формулировок, которые нуждаются в большей ясности и четкости, положенных в таких документах.

г. Москва 02.11.2012 г.

Подготовлено в рамках деятельности Оргкомитета Международного «Форума народов России».

* См. приложение «Постраничные замечания к Проекту».