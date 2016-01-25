НАРОДЫ ЕВРАЗИИ – ТОЛЬКО ВМЕСТЕ!



Совершенствование законодательного регулирования

гуманитарного сотрудничества стран СНГ

РАУШАН КАНАПЬЯНОВА Доктор политических наук,

профессор АНХ и ГС при Президенте РФ,

член Президиума Совета по делам национальностей

при Правительстве Москвы. Глобальные тенденции развития затрагивают различные группы людей, в т.ч. и национальные меньшинства с учётом их исторических и этнокультурных особенностей на территории бывшего СССР. Это вызывает необходимость в выработке единых правовых требований для защиты интересов людей независимо от места их проживания.

Как ни пытаемся мы закрыть глаза на многие процессы, затрагивающие этнокультурные интересы национальных сообществ, современная стратегия государственной национальной политики не может игнорировать тему содружества и единения народов постсоветского пространства. Когда-то несостоявшийся проект конфедеративного Союза в канун распада СССР, хотя и затрагивал широкий спектр проблем от единого воздушного пространства до единой валюты, не учёл в той сложной ситуации главного: национальные чувства и людские судьбы советских людей. А потому серьёзной силой, ускорившей процесс распада огромной страны, стал национализм, который, как показывает современный анализ, может иметь и деструктивные, и конструктивные характеристики.

В этой связи формирующаяся сеть межгосударственных отношений в рамках Евразийского Союза крайне нуждается в подкреплении общественных форм самоорганизации граждан СНГ. Можно отметить, что сегодня создаются не только организационно-экономические предпосылки для общественной самоорганизации этих граждан, но и правовые нормы для развития этих процессов. Действующая на основе национальных законов база модельных законодательных актов для стран СНГ создаёт правовое поле, направленное на совершенствование межгосударственных отношений.

Как известно, инициаторами действующих модельных законов СНГ «О языках», «Об этнокультурных общественных объединениях граждан» были депутаты Государственной Думы РФ разных созывов. Закон «Об этнокультурных общественных объединениях граждан» затрагивает различные стороны жизни общества, поскольку разработан на принципиально новых методологических посылах. Субъектом права он признает гражданина.

В то же время каждое государство выстраивает свои взаимоотношения с общественными организациями в рамках внутренних законов, предоставляя им конкретные гарантии и поддержку. Создаются наднациональные общественные институты: землячества, культурные центры, национально-культурные автономии и др. К числу фундаментальных направлений дальнейшего развития межгосударственных отношений следует отнести расширение общественных форм самоорганизации граждан, имеющих полное основание инициировать создание Форума народов государств-участников СНГ с последующим утверждением экстерриториальной общественной структуры при действующих межгосударственных моделях.

Налаживание межнационального гражданского диалога на пространстве Содружества способствует дальнейшему укреплению добрососедских отношений между странами. Однако следует заметить, что объединительная парадигма модельных законов государств-участников СНГ в такой сфере как межэтнические отношения пока что слабо подкреплена как информационной поддержкой СМИ, так и просветительской деятельностью самих общественных объединений. Особенность модельных законов государств-участников СНГ и заключена в том, что они, с одной стороны, аккумулируют концептуальные подходы национальных законов, а с другой – в трудных дискуссиях и обсуждениях находят консенсус, ломая порой стереотипы в интересах обеспечения реализации прав гражданина на этнокультурную общественную самоорганизацию.

В мировой практике пройдён достаточно сложный путь правовой защиты прав человека, гражданина. В то же время происходившие процессы затронули интересы и целых этнических групп, актуализировали проблему защиты прав народов как субъектов международного права.

Сложные девяностые годы останутся в истории как время возрастающей активности граждан. Распад СССР, войны и конфликты на межэтнической почве, усиливающиеся процессы миграции, проблема вынужденных переселенцев нередко основательно меняли этническую карту регионов Российской Федерации. В XXI веке усилились тенденции к самоопределению малых народов и территориальной целостности государств. Эти процессы перекликаются с такими чувствительными сторонами геополитики как взаимозависимость коллективных прав народов и индивидуальных прав человека, гражданина. В научной среде не утихают дискуссии о том, что важнее в реальной жизни: этнический фактор или общегражданская идентичность.

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации стремится соответствовать этим новым вызовам. В этой связи очень важно вернуться к законопроекту «Об Уполномоченном Федерального Собрания Российской Федерации по правам народов Российской Федерации» и рассматривать эту структуру как представительный орган народов России или институт парламентского контроля. Более того, в советское время в парламенте страны была, как известно, Палата национальностей. Конечно, есть опасение, что акцент при разработке такого проекта закона будет перенесён на защиту интересов коренных малочисленных народов или национальных меньшинств. Здесь важно преодолеть стереотипы и выходить на концепцию уравновешенного равноправия «большинств» и «меньшинств».

В ходе многих обсуждений закономерно высветился вопрос: что первично – коллективные права народов или права человека–гражданина? Ответ пока остаётся открытым, что, безусловно, отражается и на состоянии государственной национальной политики. Думается, Россия как правопреемница Советского Союза вполне может выйти с инициативой о создании института Уполномоченного по правам народов на базе постоянно действующей Ассамблеи (Конгресса) народов государств-участников СНГ. Эта тема давно витает в воздухе.

В мире уже наработан почти двухвековой опыт деятельности так называемых омбудсменов. Очевидно одно: проблема защиты прав человека всё более высвечивает проблему защиты корпоративных прав и с этим проблему соотношения индивидуальных и коллективных форм правовой защиты. По сути, учёт групповых интересов – это одновременно и расширение гарантий индивидуальных прав.

Не найдя консенсуса в этих вопросах, далеко не просто выстраивать новые приоритеты в межгосударственных отношениях. Особенно если помнить, что не все проблемы решаются через экономические парадигмы, и что наши народы прямо-таки обречены жить вместе.