ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ГАМБИТ

(к 200-летию Отечественной войны 1812 года)



ЕГОР ПРОСВИРНИН 25 июня 1812 года император Александр I издал манифест о начале войны с Наполеоном. К тому моменту, когда Его Величество дописывало последние строчки манифеста, огромная армия Наполеона уже переправлялась по понтонным мостам через Неман, разливаясь бесконечной людской массой по нашей земле. Общая численность армии Наполеона составляла 675 000 человек, да еще 225 000 резерва в Польше (в советской прессе другие цифры, но я руководствуюсь трудом Ле Донна, профессора из Оксфорда). Численность же войск русской армии составляла всего 230 000 человек. При этом во главе французов стоял Наполеон – лучший полководец эпохи, окруженный созвездием блестящих генералов, с ореолом непобедимости, в то время как наш генералитет, будучи вне всяких сомнений не менее достойным, не имел славы и опыта наполеоновских маршалов. Более того, с начала наполеоновских войн наши армии успели многократно проиграть наполеоновским войскам и потому имели перед ними определенный комплекс неполноценности. Наконец, даже если взять население двух стран, то во Франции (без союзников – хотя в союзниках у неё была вся Европа) жил 71 миллион человек, тогда как в России, включая самые отдаленные её уголки, – лишь 36 миллионов. В два раза меньше! Итак, задача для решения: перед вами лучшая армия Европы, закаленная в десятилетии непрерывных боев, под предводительством лучших генералов эпохи, которая к тому же в три раза больше ваших сил и – как только что сообщили вам ваши разведчики – она перешла границы вашей Империи еще вчера. Ваши действия?

Правильно, разработать самый блестящий, самый тонкий, самый точный, самый восхитительный стратегический план XIX века. Шедевр, сравнимый с «планом Шлиффена», поэму – написанную не стихами, но тщательно проработанными маршрутами отступления. Если мы не можем воевать с Наполеоном солдатами, офицерами и пушками, мы будем воевать с ними тем единственным, что у нас осталось – пространством. НАША СПРАВКА

Карл Людвиг Август Фридрих фон Пфуль (нем. Karl Ludwig August Friedrich von Phull) – прусский генерал, позже принятый на русскую службу. Автор знаменитого плана Отечественной войны 1812 года.

Пфуль родился 25 октября 1757 года в Людвигсбурге, умер 13.04.1826 года в Штутгарте. Происходит из старинного рода немецких дворян. По окончании курса в штутгартской гимназии поступил на службу в армию (11 февраля 1774 г. в вюрттембергский гвардейский пехотный полк поручиком, в 1779 году перешел с тем же чином в прусскую армию, а в 1781 году был зачислен в Генеральный штаб). В 1806 году был отправлен прусским правительством с поручением к Императорскому Двору, где произвел благоприятное впечатление на Александра I, предложившего ему перейти на русскую службу. 27 декабря 1806 года Пфуль был принят в чине генерал-майора в русский Генеральный Штаб. В 1809 году произведён в генерал-лейтенанты. Обладая репутацией ведущего военного теоретика, Пфуль приобрёл доверие императора Александра I, поручившего ему составить в 1812 году план военных действий.

Когда план Пфуля привел к благоприятному окончанию войны 1812 года, Александр I произвёл Пфуля в генерал-лейтенанты. После взятия Парижа был награжден орденом Святого Владимира 1-й степени. В 1814 году получил пост посланника России при голландском дворе в Гааге, где оставался до 25 апреля 1821 года, когда вышел в отставку.

Генерал Карл Клаузевиц, который был его непосредственным подчинённым, в 1812 году писал о нём: «Он был очень умным и образованным человеком, но не имел никаких практических знаний. Он давно уже вёл настолько замкнутую умственную жизнь, что решительно ничего не знал о мире повседневных явлений. Юлий Цезарь и Фридрих Второй были его любимыми авторами и героями».

Пфуль совершенно не владел русским языком. Обрисован графом Л.Н. Толстым в романе «Война и мир» под именем «генерал-прожектера Пфуля». Относительно его фамилии советский историк академик Е.В. Тарле настаивал на использовании формы «Фуль»: «не Пфуль, как иногда неверно произносят и пишут, а именно Фуль – Phull)». Разработанный немецким генералом Пфулем (начал карьеру еще при Фридрихе Великом, под началом Пфуля служил знаменитый Клаузевиц, один из главных военных теоретиков XIX века), план войны с Наполеоном предполагал планомерное, тщательное, упорядоченное отступление. Верста за верстой. Город за городом. Заставляя Наполеона оставлять гарнизоны. Организовывать заставы. Забывать про отставших и заболевших. Заставляя Великую Армию таять и таять с каждой пройденной верстой.

Звучит гениально, логично и просто. С сегодняшней точки зрения. Но, как мы знаем, начало войны вызвало в России прилив патриотизма, горячее желание сражаться с врагом, а тут вдруг выясняется, что надо не бить Наполеона, а – молча отступать. Офицеры и солдаты рвались в бой, офицеры и солдаты хотели показать СПАРТУ! А желчный немец Пфуль заставлял отступать, отступать и отступать, без всякого героизма, с максимальной осторожностью, сберегая каждого своего солдата.

Отступление едва не вызвало бунт высшей знати, у которой помимо патриотического чувства были еще и соображения, что французы вообще-то немножко грабили их имения, и потребовалась вся железная, нечеловеческая решительность императора Александра I, чтобы настоять на выполнении плана стратегического отступления. Тем не менее, на полпути к Москве пришлось сменить главнокомандующего Барклая-Де-Толли, поскольку недовольство населения («Почему отступаем? Ну и что с того, что их в три раза больше! Это война, в ней положено героически умирать, а вы что творите! Назад, на Наполеона!») достигло критической точки. В открытую говорили об измене. Барклая сменил Кутузов, также находившийся под прессом общественного мнения и исключительно в угоду ему вынужденный дать Бородинскую битву, поскольку сдать Москву без генерального сражения было решительно немыслимо.



Художник барон Луи-Франсуа Лежен: «Битва за Москву, 7 сентября 1812 года», 1822 г.

Часто спорят, кто победил при Бородино, но это не имеет ни малейшего значения. К моменту Бородинской битвы война была уже выиграна, выиграна просто на бумаге – первоклассным планом и его первоклассным исполнением. Боюсь даже представить себе, какой решительности и непреклонности стоило высшему имперскому руководству игнорировать все требования немедленной генеральной битвы (к которой, к слову, и стремился Наполеон), делая то, что нужно, а не то, чего ждут. По итогам блестящей стратегии Пфуля и столь же блестящей непреклонности Императора вместе с прекрасным тактическим управлением Кутузова и Барклая, Наполеон оказался в Москве 14 сентября 1812 года. В Москве гениальный корсиканский тактик, а также неважный стратег, самозванец, кровопийца, тиран, дегенерат, диктатор и безумец, обнаружил четыре вещи: 1. Скоро зима. Зимой в России холодно и голодно.

2. У него больше нет Великой Армии. Есть просто армия, потрепанная, в стадии сильнейшего морального и физического разложения.

3. Ближайший опорный пункт находится в Варшаве, за 1100 с лишним километров.

4. На коммуникациях орудуют безжалостные отряды русской легкой конницы, поэтому с тем же успехом Варшава могла быть на другой планете. Еще через два дня начался знаменитый Московский пожар и стало совсем празднично. Наполеон сидел, смотрел на дымящиеся руины, среди которых искали остатки еды его тощие солдаты, и пытался понять, как так получилось, что он, не проиграв ни одной битвы, уже полностью проиграл войну. Потому что впервые в истории Европы столкнулся с тотальной войной: войной не только армией, но всем, что было у противника: его территорией, населением, временем, пространством, хлебными запасами, в конце концов. Блестящей войной. Точно продуманной. Точно исполненной. За три месяца уничтожившей самую грозную военную силу Европы, с которой до этого 15 лет всем «Евросоюзом» ничего не могли сделать.

Мне хочется верить, что в этот момент в Петербурге перед Государем и всем высшим имперским светом вышел в белом мундире Пфуль и просто молча поклонился под аплодисменты и крики «Браво!». Однако было совсем не так. На самом деле под давлением противников его плана он вынужден был уехать; впрочем, позже он получил полное благодарностей письмо Александра I и вернулся опять ко Двору.

Но еще до этого сокрушительно воевал его гениальный план: московская ловушка для французов, их поражение у Малоярославца, отступление по выжженной Смоленской дороге, которую сам же Наполеон до этого и разграбил, стычка за стычкой, тающие на глазах войска и… 1600 полумертвых солдатиков, переправившихся 14 декабря обратно через Неман, – там же, где полгода назад начинала вторжение огромная лавина. Отечественная война, представлявшая собой беспримерную, беспрецедентную стратегическую операцию, завершилась.

«В 1812 году» (1874): автор Илларион Михайлович Прянишников (1840-1894) – русский художник и педагог, мастер жанровой живописи,

действительный член Петербургской академии художеств (с 1893), один из основателей товарищества Передвижников.

По итогам Отечественной войны 1812 года мы не только отбились от самой страшной армии Европы с минимальными потерями; мы превратились в доминирующую силу на континенте и будем таковой 40 с лишним лет, вплоть до Крымской войны (для сравнения – СССР после Победы в 1945-м просуществовал 46 лет). Пользуясь гибкостью, хитростью, стальной дисциплиной и непреклонной волей, с одними лишь лесами, полями, снегами и тщательно расчерченными картами, мы взойдем на Европейский Трон и будем играть судьбами Европы все последующие четыре десятилетия. Наша геополитическая гегемония выльется в небывалый расцвет русской культуры; русский человек, наконец, распрямится и скажет миру свое веское слово; русская нация из отдаленного восточного народа станет Держательницей Мира; а наши русские гении, вдохновленные светом Солнца Империи, выплавят золото нашей культуры, включая роман «Война и мир» – лучший роман в истории человеческой цивилизации.

Отечественная война 1812 года ляжет в фундамент нашего национального сознания, Отечественная война 1812 года станет для нас моментом рождения русской нации, той русской нации, которую мы знаем, любим и храним в своих сердцах. Все то, что вы подразумеваете под словом «русский», все то, что делает вас русским, все то, что возвышает и высветляет вас над шестью миллиардами человеческих масс, все то, что составляет суть вашей русской души, – родилось тогда, в 1812 году! Склонимся же перед русскими солдатами и офицерами, прошедшими сначала тысячи километров по родной земле отступая до Москвы, а затем обратно, в сердце Европы.

Склонимся перед русскими мужиками, плясавшими, когда их забирали в армию, и встречавшими французских гостей вилами и кнутами.

Склонимся перед русскими генералами, ювелирно маневрировавшими войсками, раз за разом сбегая из пасти «корсиканского чудовища».

Склонимся перед немцем Пфулем, обуздавшим русскую ярость стальным немецким планом.

И склонимся перед императором Александром, сохранившим неколебимую решимость в самые страшные дни вторжения…

Их давно уже нет, но есть мы, русские, их духовные потомки – внуки и правнуки. И мы будем повторять и славить их имена из поколения в поколение, столетие за столетием, пока на Земле будет звучать наш великий русский язык.

Слава России! Слава героям! Слава великому году Огня, выплавившему Русское Золото!

Ура!.. Ура!.. Ура!..

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