ВЫСТАВКА «НАРОДЫ РОССИИ»

Государственный музей А.С. Пушкина

ул. Пречистенка, 12/2, ст. м. «Кропоткинская»



Выставка «Народы России» проводится в рамках проекта «От западных морей до самых врат восточных. Россия пушкинского времени» и является продолжением одноименной выставки, состоявшейся в залах Государственного музея А.С. Пушкина в феврале-мае 2010 года.

Основой для настоящей выставки послужил иллюстрированный альбом «Народы России, или Описание обычаев, нравов и костюмов разных народов Российской империи», изданный в 1812–1813 годах в Париже на французском языке. Выставка дает возможность полностью «перелистать» этот книжный раритет – в экспозицию вошли все 96 гравированных иллюстраций альбома. Гравюры воспроизведены на самом высоком художественном уровне.

Живописный ряд выставки ярко дополнен подлинными народными костюмами XVIII-XIX вв. из собрания Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) и предметами русского декоративно-прикладного искусства из коллекции ГМП. Жанровые зарисовки, изображавшие костюмы, уличные сценки, обычаи и развлечения в России стали появляться уже с середины XVIII века. Их авторами были приезжавшие в Российскую империю художники Августин Дальштейн, Жан-Батист Лепренс, Христиан Готфрид Генри Гейслер, Джон Августин Аткинсон. Они оставили целые подборки зарисовок, альбомы или гравированные серии с изображением жителей Москвы, Петербурга, провинциальных городов или же представителей различных народов России в национальных костюмах. «Костюмные» гравюры иностранных художников часто отличались ироничностью изображения, а отбор сюжетов напоминал собрание курьёзов. Эти гравюры, популярные в Европе, не могли удовлетворить образованную часть русской публики ни по содержанию, ни по художественному исполнению. Отечественные же художники того времени – Алексей Зубов, Петр Чуваев, Илья Чуваев – рисовали жителей нашей страны преимущественно в новомодных европейских нарядах.

В конце XVIII века наряду с ведущими жанрами в искусстве России того времени –исторической живописью и портретом – начал развиваться бытовой жанр. К изображению жизни простых людей стали обращаться такие художники, как Михаил Шибанов, Иван Ерменев, Гавриил Скородумов и Михаил Козловский. Бытовые зарисовки последней четверти XVIII – начала XIX века представляли собой, как правило, типажно-костюмные сценки из жизни простолюдинов и стаффажные изображения. Для художников этого периода был характерен документирующий подход, фиксация внешних черт народной жизни, в том числе жилищ, костюмов, занятий. Подъем национального самосознания во время Отечественной войны 1812 года способствовал развитию бытового жанра в живописи и графике. К изображению народных типов обратились Федор Алексеев, Михаил Иванов, Александр Орловский, Емельян Корнеев, Карл Беггров, Андрей Мартынов.

В начале XIX века Россия стала играть все более значительную роль в международной политической жизни, и в Европе воцарилась мода на все русское. Не остались в стороне и книгоиздатели. Подборки рисунков многих русских художников (например, Орловского) были опубликованы за рубежом. Кроме того, появилось множество изданий, рассказывающих о Российской империи. Одно из них – «Народы России, или Описание обычаев, нравов и костюмов разных народов Российской империи» – было обязано своим выходом в свет баварскому посланнику при русском дворе Карлу Рехбергу. Он увидел серию рисунков, выполненных художником Емельяном Корнеевым во время путешествия по России, и загорелся желанием их издать. Текст был написан Рехбергом при участии литератора и историка Жоржа-Бернара Деппинга. Альбом давал полную информацию о самых разных сторонах жизни народов, входивших в то время в состав Российской империи, от костюмов до религиозных церемоний и народных праздников. Без сомнения, это свидетельствовало о неподдельном интересе Запада к России. На выставке представлено само издание альбома, ставшего библиографической редкостью. Гравюры, составившие альбом, воспроизведены в полном объеме. Среди экспонатов – книги и предметы декоративно-прикладного искусства, иллюстрирующие тему выставки, и русские национальные костюмы второй половины XIX века, предоставленные Российским этнографическим музеем Санкт-Петербурга.

Создателем иллюстраций к альбому был Емельян Михайлович Корнеев (1782?-1839), русский художник- путешественник, гравёр и рисовальщик. Он получил образование в Петербургской академии художеств, где был учеником Григория Угрюмова, впоследствии стал профессором исторической живописи, получил звание академика.

В 1802 году Корнеев, только что окончивший Академию, в качестве рисовальщика сопровождал экспедицию генерала Георга-Магнуса Спренгпортена в Сибирь, на Кавказ и в Поволжье. Во время экспедиции художник сделал множество зарисовок с натуры, отразив разные стороны жизни местного населения: обряды, праздники, игры, а также типы народов и их костюмы. В 1804 году он ездил в Крым, Турцию и Грецию, был пенсионером в Италии, в 1807–1810 годах участвовал в росписи Казанского собора. Менее чем за год до окончания работ Корнеев отказался от дальнейшего участия в этом почётном заказе ради желанной возможности подготовить к публикации в Мюнхене альбом гравюр своих работ, созданных во время путешествия по России.

Заманчивое предложение о сотрудничестве художнику сделал баварский посланник при русском дворе граф Карл Рехберг (1775–1847), страстный собиратель акварелей и рисунков на русские темы. Задумав многотомное иллюстрированное издание о России, он купил все рисунки Корнеева. Для альбома Корнеев и Рехберг отобрали те из них, которые носили этнографический характер и демонстрировали самые разные народы России: украинцев, татар, киргизов, ногайцев, армян, грузин, арнаутов, чувашей, финнов и других. Классификация народов, принятая автором, в основном совпадает с «Описанием всех обитающих в Российском государстве народов…» Иоганна Готлиба Георги. Однако, считая, что в труде Георги русский костюм представлен довольно плохо, граф намеренно поместил большое количество рисунков, относящихся к внешнему быту русских.

В создании гравировальных досок, которое осуществлялось под личным наблюдением Корнеева, принимали участие как русские гравёры – Е. Скотников, В. Мельников, В. Осипов, так и иностранные – Э.-А. Манц (Монц), К. Вагнер, А. Адам, И. Гросс, К.-Х. Гесс, И. Ламинит и другие. Часть рисунков была гравирована самим художником. Печатался альбом уже в отсутствие Корнеева, так как в преддверии грядущей войны с наполеоновской Францией он вернулся на родину. Издание было опубликовано в Париже на французском языке. Оно представляет собой два роскошных тома большого формата, включающих цветные гравюры (офорты и акватинты) – 96 иллюстраций (по 48 в каждом томе) и, в основном, ненумерованные страницы текста. Подписи к иллюстрациям даны на русском и французском языках. Текст, написанный Рехбергом при участии историка и литератора Жоржа-Бернара Деппинга (1784-1853), состоит из общего введения, предисловий к каждому тому, к крупным разделам и описаний к каждой иллюстрации. В заключении к каждому тому приведены списки иллюстраций и оглавление.

В предисловии к первому тому излагаются краткие сведения по истории изучения России, упоминаются выдающиеся исследователи – П. Рычков, Д. Месершмидт, И.-Г. Георги и другие, отмечаются заслуги Александра I по организации кругосветного путешествия И. Крузенштерна, экспедиций Г.-М. Спренгпортена, посольства Ю. Головина в Китай, в составе которых были художники и учёные. Рехберг рассказывает о том, как он «нашёл средство умножить своё собрание, приобретя портфель г. Корнеева, почётного академика, сопровождавшего генерала Спренгпортена. Вместе с сим искусным художником автор… отобрал все, что показалось ему достойным внимания… и побудил художника сделать серию интереснейших видов, начиная от границ Пруссии и кончая берегами Каспийского моря, в том числе обеих столиц и Крыма, Кавказских хребтов, Черного и Азовского морей. Таким образом, автор собрал коллекцию, которая если и не полна, то обладает тем достоинством, что по точности и исполнению превосходит все сделанное в таком роде. Намерением автора было издать всю коллекцию полностью и поручить дело самым умелым художникам». Далее Рехберг выразил сожаления по поводу того, что наполеоновские войны, охватившие Европу, не позволили ему осуществить задуманное во всем объёме, вынуждая ограничиться «изданием одной лишь этнографической части, то есть той, которую общество принимает с наибольшим интересом».

Составляя тексты, граф опирался, в частности, на неопубликованную рукопись французского офицера маркиза Людвига Бомануара, путешествовавшего по Сибири на рубеже XVIII–XIX веков. А Корнеев по эскизам Бомануара сделал часть рисунков к «Народам России», в чем ему помогали известные в своё время мюнхенские художники и гравёры Карл Гайнцманн и Людвиг Букхорн.

На каждом листе изображены один, два или более персонажей, представленных в конкретной обстановке: на фоне пейзажа или в интерьере соответствующего жилища. Большинство людей заняты повседневными делами: достают воду из колодца, стирают белье, прядут, едут верхом, некоторые отдыхают после трудового дня. Костюмы выписаны точно и ярко, но несколько идеализированно. Предметы мебели, утварь, оружие, средства передвижения создают ощущение достоверности. Так, на листе под названием «Чувашанки» читатель видит молодую женщину в коричневато-оранжевом платье, присевшую на завалинку, к ее ногам прижимается полуодетый ребёнок. Рядом стоит женщина постарше, держащая на голове корзину с бельём. Художник отметил орнаменты, покрывающие наряды женщин, их сложные нагрудные украшения и головные уборы. Но это не просто этнографическая зарисовка, изображение проникнуто лиризмом, отражающим нужные чувства к ребёнку, которые ясно читаются на обращённых к нему лицах обеих женщин.

Много внимания в альбоме уделено жанровым сценам, посвящённым русским обрядам и обычаям (крещение, миропомазание), бытовым моментам (различные игры, пляски, мытье в бане), имеются изображения казаков из разных местностей. Одна из живописных гравюр «Игра в свайку» представляет часть городской улицы, где на фоне каменного особняка столпился народ: кучер, и дворянин, и нянька с ребёнком, и продавец молока. Одни следят за игрой, другие заняты своими делами, их позы выразительны, а костюмы указывают на род занятий.

Приверженец классического искусства, Корнеев идеализировал фигуры персонажей, изображая их на античный манер, иногда даже полуобнажёнными, всегда атлетического сложения, в живописных позах. На некоторых гравюрах («Игра в свайку», «Игра в пристенки», «Русская пляска») достоверные костюмы кучеров, разносчиков, солдат, крестьянок соседствуют с одеждами, напоминающими античные. В то же время в этих многофигурных листах с особой силой проявились талант и мастерство Корнеева, отразился интерес художника к жизни простых людей, к их занятиям. Исследователи отмечают разницу в знании материала и художественном уровне отдельных листов, что явилось следствием работы большой группы гравёров. Даже при беглом взгляде бросается в глаза различная манера исполнения: на одних рисунках персонажи выглядят живыми, объёмными, на других – застывшими, с отсутствующими выражениями лиц, условными складками одежд. «Иногда незнание гравёрами России, характерных особенностей её быта и невнимательное копирование рисунка приводят к курьёзным деталям: русский кокошник превращается в нечто подобное римскому шлему, отдельные части экипажа неожиданно повернуты не в ту сторону, на ногах простых крестьянских девушек – изящные туфельки на каблучках и т.д.».

Гравюры издания «Народы России» далеко не исчерпывают наследия Корнеева, прекрасного живописца и рисовальщика, в 1820-х годах совершившего кругосветное плавание с экспедицией М. Васильева, затем служившего художником императорских театров. В конце жизни в силу тяжёлых обстоятельств и потери зрения он был вынужден отказаться от любимого занятия.

Творчество Корнеева отразило просветительские задачи художника-бытописателя, воплотило новые веяния в искусстве начала XIX века. Альбом «Народы России» пользовался огромной популярностью. Он был «первым большим европейским изданием, выполненным по рисункам русского художника, при участии многих русских граверов, и лишний раз свидетельствующим о все растущем в начале XIX века интересе к России».

Во второй трети XIX века тема быта народов России по-прежнему волновала умы, и поэтому многие художники, главным образом иностранцы, копировали работы Корнеева, к сожалению, не упоминая в традициях того времени автора оригиналов. Итальянские граверы А.-Т. Биазиоли, Г. Браматти, А. Ланксани исполняли копии гравюр альбома «Народы России» в технике подлинников, акватинтой. С этих же гравюр в 1842 году были сделаны литографии, иллюстрирующие периодическое издание Е. Плюшара «Картинная галерея».

Издание «Народы России» давно уже стало биографической редкостью, однако к нему до сих пор обращаются искусствоведы, краеведы, художники. Работами Корнеева нередко иллюстрируют публикации по истории и этнографии народов России. Небольшая выборка гравюр из экземпляра этого труда, хранящегося в Российской государственной библиотеке по искусству (прежде – Государственная центральная театральная библиотека, Москва), воспроизведена в альбоме «Костюм народов России в графике XVIII-XX веков».