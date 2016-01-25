ПРИМЕР ЕДИНСТВА НАРОДОВ РОССИИ

День установления празднования Казанской иконы Божией Матери*!



ИГОРЬ АНДРУШКЕВИЧ,

Буэнос-Айрес (Аргентина),

участник Международного «Форума народов России» Ровно четыре столетия назад, в ноябре 1612 года, воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Против иноземных захватчиков выступило войско, показавшее образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

Победа народного ополчения и изгнание польско-литовских захватчиков ознаменовали собой конец Смутного времени. А указом царя Алексея Михайловича этот день был объявлен государственным праздником – его тогда назвали Днём Казанской иконы Божьей Матери.

Большевики праздник с явно религиозным названием отменили. И только в 2004-м был подписан закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы России» – с тех пор в России начали отмечать День народного единства. Когда в 1598 году скончался царь Фёдор Иоаннович, окончилась и московская ветвь Рюриковичей, ибо он не имел потомства. Эта московская ветвь русских князей, великих князей и царей, восходившая своими корнями к Рюрику, началась с первого московского князя Даниила Александровича, сына Святого Великого Князя Александра Невского. В процессе собирания Земли Русской Рюриковичами-Александровичами, все остальные ветви князей из династии Рюрика со временем постепенно отказывались от прав на возглавление Государства Российского, но их представители продолжали состоять в Боярской Думе. Предпоследний московский государь этой ветви, Иоанн Васильевич Грозный, венчался на Царство в 1547 году, а его сын, Фёдор Иоаннович получил согласие от Восточных Православных Патриархов на учреждение Патриаршества на Руси, в 1589 году.

Царь Фёдор Иванович оставил на «всех своих государствах» свою супругу царицу Ирину. Однако она ушла в подмосковный Девичий монастырь, где постриглась в инокину, под именем Александры, и отказалась от государственных дел. Земский собор тогда выбрал царём брата царицы Ирины, боярина Бориса Годунова, который уже при Фёдоре Ивановиче принимал участие в управлении государством, под титулом «правителя». Царь Борис Годунов умер в 1605 году, во время нашествия на Россию из Польши Лжедмитрия I, и тогда же наступило Первое Смутное время в России.

Со временем Лжедмитрий I воцарился в Москве, окружённый иноземными советниками. Когда русские люди увидели, что он живёт и ведёт себя не по-русски («не был похож на благовоспитанного человека, не был богомолен, не держал постов, кутил и пьянствовал, был слишком близок к иностранцам», – пишет проф. С. Ф. Платонов), поднялось восстание, в результате которого самозванец погиб. В Москве произошёл раскол среди правящего слоя. Было выдвинуто предложение пригласить на русский престол сына польского короля, при двух условиях: принятия им Православия и правления совместно с Боярской Думой и Земским Собором, другими словами при условии соблюдения исторической Конституции России.

Польские войска вступили на территорию России, осадили Смоленск, дошли до Москвы и заняли Кремль. Одновременно, шведские войска тоже оккупировали русские приграничные территории. В самой стране подняли голову воры и проходимцы. Организовались вооружённые отряды воров. Глава русского посольства в Польше, митрополит Филарет, двоюродный брат царя Фёдора Ивановича, был брошен поляками в тюрьму. Патриарх Гермоген был заточен поляками под стражей в Кремле, где он скончался в начале 1612 года, четыреста лет тому назад.

До своей смерти, Патриарх Гермоген разослал по всей стране воззвания к русским людям, с призывом восстать за Русскую Землю. В Нижнем Новгороде этот призыв был услышан. Новгородский староста Кузьма Минин созвал народ на сходку, на которой было решено собирать ополчение, под начальством князя Дмитрия Михайловича Пожарского.

Собранное земское ополчение в 1612 году пошло не прямо на Москву, а в Ярославль, главный город среднего Поволжья. В течение лета, князь Пожарский устроил своё войско и собрал Земский Собор, во главе с митрополитом Кириллом, который жил на покое в Ярославле. Затем Русская Рать двинулась к Москве. По дороге к ней присоединялся народ. Даже некоторые воры, видя наступление легитимной русской власти, подчинялись ей.

Таким образом, эта акция преодоления Смутного времени не ограничивалась военными мерами, а имела органический государственный характер, чему способствовала конституционная структура России: Земский собор мог быть созван и в междуцарствие и даже в отсутствии Патриарха. На Собор прибыли те немногие бояре, которые избежали польского плена, а также и выборные люди от многих городов.

Четыреста лет назад, 22 октября 1612 года, по православному стилю (4 ноября по новому), Русская Рать взяла приступом Китай-город в Москве. Вскоре, польский начальник Струсь сдал русскому воеводе князю Пожарскому также и Кремль. Польский король появился в окрестностях Москвы со своим войском, чтобы оказать помощь полякам в Кремле, но быстро отступил обратно в Польшу, увидев, что на Руси решили преодолеть Смуту. В самой Москве, русское ополчение поставило церковь на Красной Площади (теперь Казанский собор) и установило праздновать День иконы Казанской Божией Матери, 22 октября (4 ноября по новому стилю).

Окончательный катарсис Смутного времени произошёл в следующем 1613 году, на Земском Соборе. Сначала Собор постановил не избирать русского паря из иноверных, а «из великих московских родов». После этого голоса разделились. Затем поступило предложение, по своей сути сводившееся к тому, что царя нельзя избирать, а надо лишь установить, кто является «природным царём», т.е. кто стоит в ближайшем родстве к последнему царю из московской династии Рюриковичей. Именно так и поступили, когда выбрали царём Бориса Годунова, родного брата царицы Ирины, супруги царя Фёдора Ивановича. Все знали, что ближайшим родственником царя Фёдора Ивановича был его двоюродный брат по матери, боярин Фёдор Романов, а затем митрополит Филарет, стоявший во главе русского посольства в Польше, заточенный поляками в тюрьму.

Посему, 7 февраля 1613 года Собор остановил свой выбор на его 16-летнем сыне Михаиле Фёдоровиче, но для окончательного решения решил призвать на Собор отсутствующих бояр, а также запросить мнение городов. Вскоре из городов пришли одобрительные вести, и бояре съехались на Собор: 21 февраля 1613 года Земский Собор торжественно провозгласил Михаила Фёдоровича Романова русским царём, а все члены Собора и жители Москвы принесли ему и его потомству присягу. Так началась династия Романовых, которая правила Россией до 1917 года.



НАШЕ ДОСЬЁ: ПАТРИАРХ ГЕРМОГЕН

Патриарх Гермоген (Ермоген, в миру Ермолай) – третий Патриарх Московский и всея Руси, известный церковный общественный деятель эпохи Смутного времени. Канонизирован Русской Православной Церковью. Дни празднования священномученику Ермогену: 17 февраля (по Юлианскому календарю) – преставление, и 12 мая – прославление в лике святителей.

Родился около 1530 года. Происхождение Гермогена остаётся предметом споров. Есть мнения, что он из рода Шуйских, либо из Голицыных, либо незнатного происхождения. Возможно, он происходил из Донских казаков. Ещё подростком ушёл в Казань и поступил в Спасо-Преображенский монастырь, где его религиозные взгляды укрепились. Первые достоверные известия о Гермогене относятся ко времени его служения священником в Казани в конце 1570-х годов. В 1580-х годах был священником в Казани при Гостинодворской церкви святителя Николая Чудотворца. По отзывам современников, священник Ермолай уже тогда был «муж зело премудростью украшенный, в книжном учении изящный и в чистоте жития известный». В 1579 году совершилось явление чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Будучи ещё священником, он, с благословения тогдашнего Казанского архиерея Иеремии, переносил новоявленную икону с места обретения в церковь, где служил священником. В 1587 году, после смерти жены, имя которой история не сохранила, в Чудовом монастыре в Москве постригся в монахи.

13 мая 1589 года хиротонисан в епископа и стал первым Казанским митрополитом. 9 января 1592 года святитель Ермоген направил Патриарху Иову письмо, в котором сообщал, что в Казани не совершается особое поминовение православных воинов, жизнь положивших за веру и Отечество под Казанью, и просил установить определённый день памяти воинов. Одновременно он сообщал о трёх мучениках, пострадавших в Казани за веру Христову, из которых один был русский, по имени Иоанн, пленённый татарами, а двое других, Стефан и Пётр, новообращённые татары. Святитель просил разрешения вписать их в синодик, читавшийся в Неделю Православия, и петь им вечную память. В ответ Патриарх прислал указ от 25 февраля, который предписывал «по всем православным воинам, убитым под Казанью и в пределах казанских, совершать в Казани и по всей Казанской митрополии панихиду в субботний день после Покрова Пресвятой Богородицы и вписать их в большой синодик, читаемый в Неделю Православия». Повелевалось вписать в тот же синодик и трёх мучеников казанских, а день их памяти поручалось определить святителю Ермогену. Святитель объявил патриарший указ по своей епархии, добавив, чтобы по всем церквам и монастырям служили литургии и панихиды по трём казанским мученикам и поминали их на литиях и на литургиях 24 января среднею памятью. Святитель Ермоген сохранял твёрдость в вопросах веры, активно занимался христианизацией татар и других народов бывшего Казанского ханства. Практиковалась и такая мера: новокрещёные народы переселяли в русские слободы, изолируя от общения с мусульманами. В сентябре 1592 года участвовал в перенесении мощей Казанского архиепископа Германа (Садырева-Полева) из Москвы в Cвияжский Успенский монастырь.

Около 1594 года в Казани на месте явления Казанской иконы был сооружён каменный храм; тогда им была составлена «Повесть и чюдеса Пречистыя Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани». В октябре 1595 года участвовал в открытии мощей святителей Гурия и Варсонофия, обретённых в ходе перестройки собора в казанском Спасо-Преображенском монастыре, и составил их первое краткое житие.

Митрополита Гермогена хорошо знали в Москве. Присутствовал он во время избрания на царство Бориса Годунова; участвовал во всенародном молении при Борисе под Новодевичьим монастырём. В 1595 г. он ездил в Углич для открытия мощей удельного Угличского князя Романа Владимировича. Лжедмитрий включил его в состав Боярской думы как известного и влиятельного человека. Но там Гермоген показал себя противником Лжедмитрия: выступил против избрания патриархом Игнатия и потребовал православного крещения Марины Мнишек. Лжедмитрий приказал исключить его из Думы и сослать в Казань. Приказ выполнить не успели в связи с убийством Лжедмитрия.

3 июля 1606 года в Москве Собором русских иерархов святитель Гермоген был поставлен Патриархом Московским. Оставался сторонником Василия Шуйского, поддерживал его в подавлении восстания южных городов, отчаянно противился его свержению.

Павел Чистяков: «Патриарх Гермоген в темнице отказывается подписать грамоту поляков», 1860 г. Был ярым противником семибоярщины, несмотря ни на что, пытался организовать выборы нового царя из русского рода (первым предложил эту должность Михаилу Романову). Скрепя сердце, согласился признать русским царём Владислава Сигизмундовича при условии его православного крещения и вывода польских войск из России. После отказа поляков от выполнения этих условий, стал писать воззвания к Русскому народу, призывая его на борьбу. С декабря 1610 года Патриарх, находясь в заключении, рассылал по городам грамоты с призывом к борьбе с польской интервенцией. Благословил оба ополчения, призванные освободить Москву от поляков. Грамоты, рассылавшиеся Патриархом по городам и сёлам, возбуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов. Москвичи подняли восстание, в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с некоторыми предателями из бояр они насильно свели святого Патриарха Ермогена с Патриаршего престола и заключили в Чудовом монастыре под стражу. В Светлый понедельник 1611 года русское ополчение подошло к Москве и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осаждённые в Кремле поляки не раз посылали к Патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом ему смертной казнью. Святитель твёрдо отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдёте из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, если же останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за Православную веру». Уже из заточения Гермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей.

17 февраля 1612 года, не дождавшись освобождения Москвы, умер от голода.

Отзывы современников свидетельствуют о Патриархе Гермогене как человеке выдающегося ума и начитанности: «Государь велика разума и смысла и мудра ума», «чуден зело и многаго разсуждения», «зело премудростию украшен и в книжном учении изящен», «о Божественных словесех присно упражняется и вся книги Ветхаго Закона и Новыя Благодати, и уставы церковныя и правила законныя до конца извыче». Святитель Ермоген много занимался в монастырских библиотеках, прежде всего в богатейшей библиотеке Московского Чудова монастыря, где выписывал из древних рукописей ценнейшие исторические сведения, положенные в основу летописных записей. В XVII веке «Воскресенскую летопись» называют летописцем Святейшего Патриарха Ермогена. В сочинениях Предстоятеля Русской Церкви и его архипастырских грамотах постоянно встречаются ссылки на Священное Писание и примеры, взятые из истории, что свидетельствует о глубоком знании Слова Божия и начитанности в церковной письменности того времени. Церковная деятельность характеризовалась внимательным и строгим отношением к богослужению.

Заботясь о соблюдении благочиния, Гермоген составил «Послание наказательно ко всем людям, паче же священником и диаконом о исправлении церковного пения». «Послание» обличает священнослужителей в неуставном совершении церковных служб: многогласии, а мирян – в неблагоговейном отношении к богослужению.

Среди его сочинений: Сказание о Казанской иконе Божией Матери и служба этой иконе (1594), послание Патриарху Иову, содержащее сведения о казанских мучениках (1591), сборник, в котором рассматриваются вопросы богослужения (1598), патриотические грамоты и воззвания, обращённые к русскому народу (1606-1613). Патриарх писал к мятежникам: «Обращаюсь к вам, бывшим православным христианам, всякого чина и возраста. Вы отпали от Бога, от правды и Апостольской Церкви. Я плачу, помилуйте свои души. Забыли вы обеты Православной веры вашей, в которой родились, крестились, воспитались, возросли. Посмотрите, как Отечество расхищается и разоряется чужими, какому поруганию предаются святые иконы и церкви как проливается и вопиет к Богу кровь невинных. На кого вы поднимаете оружие? Не на Богу ли сотворившего вас, не на своих ли братьев, не своё ли Отечество разоряете? Заклинаю вас именем Господа Бога, отстаньте от своего начинания, пока есть время, чтобы не погибнуть. А мы приём вас кающихся». В 1652 году его останки, по повелению Патриарха Московского Никона перенесены из ветхой гробницы в Чудовом монастыре в Большой Успенский собор. Его мощи в деревянной гробнице, обитой фиолетовым бархатом, были поставлены в юго-западном углу Успенского собора, где они пребывают и ныне.

Прославлен в лике святых в воскресенье 12 мая 1913 году (год 300-летия Дома Романовых, за несколько дней до прибытия царской семьи в Москву) как священномученик; богослужения в Московском Кремле возглавлял Патриарх Антиохийский Григорий IV; присутствовала великая княгиня Елисавета Феодоровна. Император Николай II в тот день возвращался из Берлина в Царское Село и направил на имя обер-прокурора святейшего синода Саблера телеграмму из Кошедар: «Поручаю вам передать святейшему патриарху Григорию <…>, а также всем помолившимся за меня и мою семью в день прославления священномученика Ермогена мою сердечную благодарность. Искренно сожалею, что не мог быть на прославлении.»

Собор Казанской иконы Божией Матери на Красной площади Первое известное упоминание относится к 1625 году – деревянная церковь, возведённая на средства князя Дмитрия Пожарского в память об изгнании поляков из Москвы в 1612 году (вероятным автором является русский зодчий Фёдор Савельевич Конь). После пожара 1635 года был построен каменный храм на средства Царя Михаила Фёдоровича и освящён Патриархом Иосифом (15 октября 1636 г.). Храм стал одной из важнейших церквей Москвы: его настоятель занимал одно из первых мест в ряду московского духовенства.

Первоначальная реставрация собора была выполнена Пётром Дмитриевичем Барановским в 1930 году. В 1936 году храм был разобран, а в 1993 году построен вновь (архитектор О. Журин). Первый храм в честь нового святого был освящён митрополитом Макарием (Невским) 13 мая 1913 года – устроен Русским монархическим собранием и Русским монархическим союзом в подземелье Чудова монастыря.

11 и 12 мая 1914 года в Московском Кремле состоялось торжественное открытие и переложение мощей святителя в новую раку, сооружённую иждивением императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны; торжества возглавил митрополит Московский Макарий (Невский), присутствовали великая княгиня Елисавета Феодоровна и обер-прокурор святейшего синода В.К. Саблер.

В 1916 году в «Богословском вестнике» (печатного органа Московской духовной академии) были опубликованы служба и акафист святителю Гермогену.

* ОБ ИСТОРИИ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Обретение Казанской иконы Божией Матери произошло 8 июля 1579 года в Казани, через четверть века после покорения царём Иоанном Грозным Казанского ханства. В июне 1579 года Казань пострадала от страшного пожара, обратившего в пепелище часть города и половину Казанского кремля. Мусульмане злорадствовали, думая, что Творец прогневался на христиан. Но пожар в Казани явился предзнаменованием окончательного утверждения Православия на всей златоордынской земле – будущем Востоке Российского государства.

Во время пожара сгорел и дом стрельца Даниила Онучина. Через несколько дней после пожара стрелец решил начать на прежнем месте постройку нового дома. Тогда его десятилетней дочери Матроне явилась во сне Богородица с повелением возвестить архиепископу и начальникам города, чтобы они обрели в земле, на месте недавнего пожара, Её икону. Словам девочки не придали значения, но после третьего явления Матрона слёзно упросила свою мать исполнить повеление Богородицы. И вот, начав разгребать пепелище в указанном месте, они увидели сияющую чудным светом икону Божией Матери.

Весть о чудесной находке мгновенно облетела всю Казань. К месту обретения иконы стало стекаться множество народа. После молебна икона была торжественно перенесена в Казанский Благовещенский собор. Многочисленные чудотворения от новоявленной иконы начались с прозрения двух слепцов, Иосифа и Никиты. Чудотворная икона, которую прозвали по месту её обретения Казанской, стала на Руси одной из самых почитаемых икон Пресвятой Богородицы.

Икона Божией Матери Казанская вдохновляла русских ратников в период Смутного времени при освобождении Москвы от поляков. Перед Казанской иконой в 1709 году, накануне Полтавской победы, император Пётр I молился о даровании победы русскому войску (этот список в настоящее время находится в Казанском соборе Санкт-Петербурга). В 1812 году накануне отъезда в действующую армию перед чудотворной иконой молился князь Михаил Кутузов.

К сожалению, в 1904 году чудотворная икона была похищена грабителями и, после снятия с неё драгоценных риз, ими уничтожена. После российской революционной смуты 1917 года многочисленные древние списки с чудотворной иконы разошлись по всему миру. Русская Православная Церковь прилагает все усилия для возвращения святынь на родину. В России самый ранний из известных списков чудотворной Казанской иконы Пресвятой Богородицы (1606 г.) находится в Третьяковской галерее.

Дни празднования: 21 июля (8 июля по старому стилю) и 4 ноября (22 октября).

