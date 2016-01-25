 КРАСОТА СПАСЁТ МИР | Материалы участников Международного конкурса художников «Моя Россия» и Международного фотоконкурса «Россия глазами её народов»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ НАРОДОВ РОССИИ

«КРАСОТА СПАСЁТ МИР!»
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«Творчество – это чистая молитва духа.
Искусство – сердце народа.
Только сердцем и мудростью
может объединиться и понять друг друга человечество!»
(НИКОЛАЙ РЕРИХ).


 

Красота спасёт мир!
БОРИС ОЛЬШАНСКИЙ
«Я уверен: с небес за нами пристально взирают наши великие предки. И неизбежен суд истории. Ибо будущее за правдой и верой. Из разрозненных исторических сведений и документов встает Русь Великая, дохристианская. С её великой историей, которую напрочь отвергли и предали забвению. Русские легенды, былины, предания, сказы – какой грандиозный и красочный простор воображению и фантазии художника! Слава Богу, что были великие подвижники и прекрасные художники: Рябушкин, Васнецов, Нестеров, Суриков, Васильев... Но мало, очень мало имён для такой большой и могучей державы, работающих на ниве великой и захватывающей истории России.
Понимание этого усиливало во мне желание посвятить свое творчество истории. Я много рисовал с натуры и по памяти, что создало твердую основу для освоения академических знаний. Я не согласен с мнением, что серьёзная академическая школа сковывает, а то и вообще убивает творческий потенциал.
Да, для тех, кто не доучился – это камень на шее, который тянет на дно, позволяя видеть свое несовершенство». More





 

 

 

 

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