У Т В Е Р Ж Д Е Н А

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Президент В.В. Путин подписал Указ об утверждении Стратегии национальной государственной политики России на период до 2025 года. Основными вопросами национальной политики являются четыре позиции:

– сохранение и развитие культур и языков народов России, укрепление их духовной общности;

– обеспечение прав коренных малочисленных народов и нацменьшинств;

– создание дополнительных социально-экономических и политических условий для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия на Северном Кавказе;

– поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их связей с нашей страной.

Приоритетными направлениями являются совершенствование государственного управления и развитие международного сотрудничества в сфере национальной политики, создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов. Необходимо также развивать систему гражданско-патриотического воспитания, совершенствовать взаимодействие властей с институтами гражданского общества и др. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ

«О СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА» В целях координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, обеспечения их взаимодействия с институтами гражданского общества постановляю:

Утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.

Правительству Российской Федерации:

а) обеспечить разработку плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;

б) обеспечить решение федеральными органами исполнительной власти задач, предусмотренных Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;

в) осуществлять контроль за ходом реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года и представлять ежегодные доклады Президенту Российской Федерации.

Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года при осуществлении своей деятельности в этой сфере.

Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. № 909 «Об утверждении Концепции государственной национальной политики Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 3010).

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. Президент Российской Федерации

Москва, Кремль

19 декабря 2012 года,

№1666

С Т Р А Т Е Г И Я

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия) – система современных приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

Стратегия разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Стратегия основывается на принципах построения демократического федеративного государства, служит основой для координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления (далее также – государственные и муниципальные органы), их взаимодействия с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия направлена на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской Федерации, развития их национальных языков и культур.

Стратегия основывается на положениях Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации, многовековом политико-правовом опыте многонационального Российского государства.

Стратегия разработана с учётом документов государственного стратегического планирования в сферах обеспечения государственной (национальной) безопасности, долгосрочного социально-экономического развития, региональной, внешней, миграционной и молодёжной политики, образования и культуры, других документов, затрагивающих сферу государственной национальной политики Российской Федерации, а также с учётом преемственности основных положений Концепции государственной национальной политики Российской Федерации 1996 года.

Основными вопросами государственной национальной политики Российской Федерации, требующими особого внимания государственных и муниципальных органов, по-прежнему являются:

а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности;

б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных меньшинств;

в) создание дополнительных социально-экономических и политических условий для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия на Северном Кавказе;

г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие развитию их связей с Россией.

Государственная национальная политика Российской Федерации нуждается в новых концептуальных подходах с учётом необходимости решения вновь возникающих проблем, реального состояния и перспектив развития национальных отношений.

Реализация Стратегии должна способствовать выработке единых подходов к решению проблем государственной национальной политики Российской Федерации государственными и муниципальными органами, различными политическими и общественными силами.

Стратегия носит комплексный межотраслевой социально ориентированный характер, призвана развивать потенциал многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и всех составляющих его народов (этнических общностей).

СОСТОЯНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ

(МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональных (полиэтнических) государств мира. На ее территории проживают представители 193 национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, сформированным на основе самоопределения граждан). Большинство народов России на протяжении веков формировались на территории современного Российского государства и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры.

Культурное и языковое многообразие народов России защищено государством. В Российской Федерации используются 277 языков и диалектов, в государственной системе образования используются 89 языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 59 – в качестве предмета изучения.

Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа, многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию, на исторической территории Российского государства сформировались уникальное культурное многообразие и духовная общность различных народов. Современное Российское государство объединяет основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов России единый культурный (цивилизационный) код, который характеризуется особым стремлением к правде и справедливости, уважением самобытных традиций населяющих Россию народов и способностью интегрировать их лучшие достижения в единую российскую культуру.

Многообразие национального (этнического) состава и религиозной принадлежности населения России, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих на ее территории народов являются общим достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской государственности, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации.

Реализация Концепции государственной национальной политики Российской Федерации 1996 года способствовала сохранению единства и целостности России. В результате мер по укреплению российской государственности, принятых в 2000-е годы, удалось преодолеть дезинтеграционные процессы и создать предпосылки для формирования общероссийского гражданского самосознания на основе общей судьбы народов России, восстановления исторической связи времён, укрепления национального согласия и духовной общности населяющих её народов. Достигнуты существенные результаты в обеспечении политической стабильности на Северном Кавказе, созданы правовые гарантии прав коренных малочисленных народов, сделаны существенные шаги по развитию национально-культурной автономии, по обеспечению прав граждан и национальных (этнических) общностей в сферах образования и развития национальных языков.

Вместе с тем в сфере межнациональных отношений имеются нерешённые проблемы, вызванные как глубокими общественными преобразованиями при формировании в современной России свободного открытого общества и рыночной экономики, так и некоторыми просчётами в государственной национальной политике Российской Федерации. Сохраняют актуальность проблемы, связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма.

На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений также влияют следующие негативные факторы:

а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, региональной экономической дифференциации;

б) размывание традиционных нравственных ценностей народов Российской Федерации;

в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпированность отдельных представителей власти;

г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам различной национальной принадлежности в правоприменительной практике;

д) недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества;

е) распространённость негативных стереотипов в отношении некоторых народов;

ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах Российской Федерации;

з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющая в должной мере обеспечить текущие и будущие потребности экономического, социального и демографического развития страны, интересы работодателей и российского общества в целом;

и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный характер, таких как унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, нерешённость проблем беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия международного терроризма и религиозного экстремизма, международная организованная преступность.

Преодоление указанных негативных факторов связано с возникновением новых задач и приоритетных направлений в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, решать которые предполагается, руководствуясь настоящей Стратегией.

ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, ПРИОРИТЕТНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Целями государственной национальной политики Российской Федерации являются:

а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;

г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств;

д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.

Цели, указанные в пункте 17 настоящей Стратегии, достигаются совместными действиями общества и государства на основе конституционных принципов демократии и федерализма, принципов единства, патриотизма и социальной справедливости, стабильного и суверенного развития России, уважения национального достоинства её граждан и являются основой для решения долгосрочных задач государственного строительства, успешного развития страны в экономической, социально-культурной и внешнеполитической сферах, обеспечения национальной безопасности.

Основными принципами государственной национальной политики Российской Федерации являются:

а) государственная целостность, национальная безопасность Российской Федерации, единство системы государственной власти;

б) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации;

в) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;

г) предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;

д) уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пресечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды;

е) государственная поддержка и защита культуры и языков народов Российской Федерации;

ж) взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской Федерации;

з) обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов (малочисленных этнических общностей), включая поддержку их экономического, социального и культурного развития, защиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни;

и) обеспечение прав национальных меньшинств;

к) содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также обеспечение поддержки их деятельности по сохранению и развитию родного языка и культуры, укреплению связей с Россией;

л) обеспечение интеграции в российское общество иностранных граждан и лиц без гражданства, переселившихся в Российскую Федерацию на постоянное место жительства;

м) разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

н) комплексность решения задач государственной национальной политики Российской Федерации с учётом её межотраслевого характера;

о) недопустимость создания политических партий по признаку расовой, национальной или религиозной принадлежности;

п) взаимодействие государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

р) преемственность исторических традиций солидарности и взаимопомощи народов России;

с) своевременное и мирное разрешение межнациональных (межэтнических) противоречий и конфликтов;

т) пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, нарушение межнационального мира и согласия, разжигание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды.

Приоритетными направлениями государственной национальной политики Российской Федерации являются:

а) совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

б) обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений;

в) обеспечение равноправия граждан, реализации конституционных прав граждан в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

г) создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

д) обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

е) укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

ж) сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;

з) создание условий для обеспечения прав народов России в социально-культурной сфере;

и) развитие системы образования, гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения;

к) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации;

л) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

м) совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества;

н) развитие международного сотрудничества в сфере государственной национальной политики Российской Федерации.

Задачи в сфере государственной национальной политики Российской Федерации:

а) задачи по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации:

– объединение усилий государственных и муниципальных органов и институтов гражданского общества для укрепления единства российского народа, достижения межнационального мира и согласия;

– обеспечение правовых, организационных и материальных условий, способствующих максимальному учёту в системе государственного управления национально-культурных интересов народов России и их удовлетворению;

– создание условий для участия коренных малочисленных народов в решении вопросов, затрагивающих их права и интересы;

– обеспечение учёта и реализации задач государственной национальной политики Российской Федерации в федеральных и региональных документах государственного стратегического планирования;

– совершенствование системы управления и координации государственных и муниципальных органов при реализации государственной национальной политики Российской Федерации.

Cовершенствование законодательства Российской Федерации в части, касающейся:

– регулирования вопросов, связанных с созданием условий для укрепления государственного единства, формирования общероссийского гражданского самосознания, этнокультурного развития народов России, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, развития межнационального (межэтнического) и межрелигиозного диалога и предупреждения конфликтов, для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

– признания социально ориентированными российских некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере межнационального (межэтнического) сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языка и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, этнологического мониторинга и предупреждения конфликтов;

– разграничения полномочий и ответственности между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также уточнения компетенции органов местного самоуправления по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

– организационное обеспечение совершенствования деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по решению задач государственной национальной политики Российской Федерации;

– совершенствование организации местного самоуправления с учётом возможности использования форм традиционной территориальной самоорганизации народов России в целях создания условий для проявления инициативы и самодеятельности всех групп населения, а также учёт их интересов и потребностей в деятельности органов местного самоуправления;

– разработка государственной программы, направленной на укрепление единства многонационального народа России (российской нации), обеспечение гражданского и межнационального согласия, этнокультурного развития народов России (далее – государственная программа);

– обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по утверждённым в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

б) задачи по обеспечению равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации:

– обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приёме на работу, при замещении должностей государственной и муниципальной службы, должностей в правоохранительных органах и в судебной системе, при формировании кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях;

– создание условий для свободного определения гражданами своей национальной принадлежности;

– принятие мер по недопущению проявлений дискриминации в отношении граждан различной национальной принадлежности при осуществлении государственными и муниципальными органами и организациями своей деятельности;

в) задачи по обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений:

– определение в качестве приоритетных задач в сфере государственной национальной политики Российской Федерации для государственных и муниципальных органов и их должностных лиц вопросов, связанных с поддержанием межнационального мира и согласия, гармонизацией межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных ситуаций, содействием диалогу между представителями различных этнических общностей;

– установление ответственности должностных лиц государственных и муниципальных органов за состояние межнациональных отношений на соответствующих территориях, а также мер стимулирования указанных лиц;

– формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленных на подрыв общественно-политической стабильности, национального мира и согласия;

– совершенствование правовых основ научного и экспертного обеспечения раннего предупреждения межнациональных конфликтов, проявлений агрессивного национализма и связанных с ними криминальных проявлений, массовых беспорядков, проявлений экстремизма и терроризма;

– принятие правовых и организационных мер по предотвращению и пресечению деятельности, направленной на возрождение националистической идеологии, воспроизводящей идеи нацизма, на обеление этих идей;

– вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости;

организация с участием институтов гражданского общества и интернет-провайдеров противодействия пропаганде идей экстремизма в социальных сетях;

– предотвращение и пресечение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, разжигание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды;

– определение полномочий и ответственности руководителей и иных должностных лиц государственных и муниципальных органов в сфере профилактики и пресечения межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной напряжённости и конфликтов;

– создание государственной и муниципальной систем мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; эти системы должны базироваться на диверсификации источников информации и обеспечивать возможность оперативного реагирования на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях;

– реализация мер правового и информационного характера по профилактике недобросовестного использования этнического фактора в избирательном процессе и в партийных программах;

– учёт этнических и религиозных аспектов в работе с личным составом Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, органов внутренних дел Российской Федерации, мониторинг состояния межнациональных отношений в воинских коллективах и районах дислокации воинских частей;

г) задачи по обеспечению социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации:

– обеспечение сбалансированного, комплексного и системного развития крупных экономических регионов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, включая оптимальное использование накопленного научно-технического и кадрового потенциала, преимуществ территориального разделения труда и производственной кооперации, рациональное размещение производительных сил; сокращение уровня социально-экономической дифференциации регионов; совершенствование межбюджетных отношений в целях обеспечения дополнительных условий для реализации принципов социальной справедливости и равноправия граждан, гражданского мира и согласия;

– создание благоприятных условий для экономического и социального развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях обеспечения свободы предпринимательской деятельности и социальной защиты граждан;

– формирование гибкой системы расселения, учитывающей многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни населения;

– содействие развитию народных промыслов и ремёсел в целях увеличения занятости населения, в том числе на селе, в горных и других отдалённых районах, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;

– повышение уровня адаптированности традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с учётом обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного образа жизни;

– обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским и иным видам услуг по месту фактического проживания, в том числе в отдалённых местах традиционного проживания;

– обеспечение потребностей российской экономики и рынка труда, интересов сбалансированного развития регионов, решения задач демографической политики путём активного воздействия на миграционные процессы, включая меры стимулирования для привлечения мигрантов в трудонедостаточные регионы и создания рабочих мест в трудоизбыточных регионах;

д) задачи по содействию национально-культурному развитию:

– обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма;

– распространение знаний об истории и культуре народов Российской Федерации;

– формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации;

– развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных культурных связей, в том числе путём принятия и реализации соответствующих региональных программ, распространение традиционных и современных произведений литературы и искусства народов России и бывшего СССР, в том числе с привлечением государственных теле– и радиоканалов и общественного телевидения, организация художественных выставок, гастролей творческих коллективов;

– развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, расширение государственной поддержки национальных видов спорта, проведение спартакиады народов России;

– организация посещения молодёжью городов-героев и городов воинской славы, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

– обеспечение сохранения и приумножения культурного наследия народов Российской Федерации путём:

– формирования в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов России;

– расширения возможностей доступа к отечественным культурным ценностям, материальному и нематериальному историческому наследию народов России;

– развития волонтёрского (добровольческого) движения в сфере сохранения культурного наследия, включая реставрацию культурных ценностей;

– совершенствование системы подготовки национальных кадров в сфере культуры;

– разработка дополнительных мер государственной поддержки научных исследований, научно-популярных публикаций, создания произведений литературы, искусства, кино и телевидения, интернет-продукции, освещающих значимые исторические события, пропагандирующих общие достижения народов России;

е) задачи государственной национальной политики Российской Федерации в сфере образования, патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения заключаются в формировании у детей и молодёжи общероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, гражданской ответственности, гордости за историю нашей страны, в воспитании культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей народов России, на всех этапах образовательного процесса путём:

– повышения роли гуманитарного направления в процессе образования, разработки учебных программ по изучению многовекового опыта взаимодействия народов России посредством ознакомления с историческими документами о знаковых событиях, раскрывающих истоки общероссийского единства и солидарности;

– совершенствования системы обучения в общеобразовательных учреждениях в целях сохранения и развития культур и языков народов России наряду с воспитанием уважения к общероссийской истории и культуре, мировым культурным ценностям;

– введения в программы общеобразовательных учреждений образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных ценностях и национальных традициях народов России;

– использования в системе образования двуязычия и многоязычия как эффективного пути сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия российского общества;

– создания в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования структур студенческого самоуправления (клубов, советов и других) на интернациональной основе, а также условий для координации их деятельности;

– поддержки общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;

– совершенствования учебной литературы и программ обучения в целях более эффективного формирования у подрастающего поколения общероссийского гражданского самосознания, воспитания культуры межнационального общения;

– подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

– содействия образовательной (учебной) миграции российских граждан, в том числе в целях получения образования и повышения квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда;

ж) задачи по поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России:

– создание оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций;

– включение в государственную программу мер по поддержке языков народов России и защите языкового многообразия;

– обеспечение полноценных условий для изучения и использования гражданами Российской Федерации русского языка как государственного языка Российской Федерации;

– обеспечение прав граждан на изучение родного языка;

– недопустимость ущемления прав граждан на свободный выбор языка общения, образования, воспитания и творчества;

– обмен теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной продукцией на национальных языках между субъектами Российской Федерации;

– возрождение и поддержка практики перевода произведений отечественной литературы на языки народов России;

– содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в сохранении и развитии русского и других языков народов России;

з) задачи по формированию системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов:

– создание экономических и социальных условий для добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также для переселения граждан Российской Федерации в другие регионы в целях их освоения;

– решение при реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года социально-экономических и демографических задач с учётом интересов и этнокультурных традиций народов Российской Федерации;

– содействие в процессе социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов (при их готовности) развитию речевого взаимодействия, межкультурному общению в целях повышения уровня доверия между гражданами и искоренения национальной и расовой нетерпимости;

– противодействие формированию замкнутых анклавов мигрантов по этническому признаку;

– обеспечение взаимодействия государственных и муниципальных органов с общественными объединениями, способствующими социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

– стимулирование создания в странах происхождения мигрантов курсов по изучению русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации;

– совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества;

– использование потенциала и опыта регулирования евразийских интеграционных процессов при реализации государственной миграционной политики Российской Федерации;

– укрепление роли национальных общественных объединений, национально-культурных автономий в социальной и культурной адаптации мигрантов на основе использования инфраструктуры культурных и учебных центров;

– обеспечение на основе государственно-частного партнёрства участия общественных объединений и религиозных организаций в деятельности многофункциональных культурно-образовательных интеграционных центров, в которых мигранты получают юридические и бытовые услуги, обучаются русскому языку, знакомятся с российской культурой, историей и основами законодательства Российской Федерации;

и) задачи по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики Российской Федерации:

– формирование и совершенствование мер стимулирования государственных, муниципальных и негосударственных теле- и радиокомпаний, печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая поддержку проектов, направленных на реализацию целей и задач настоящей Стратегии;

– распространение рекламной и промышленной продукции, производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы и иной видеопродукции, поддержка создания тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, направленных на реализацию целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации;

– организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия;

– выступление в средствах массовой информации руководителей государственных и муниципальных органов, представителей институтов гражданского общества, общественных объединений и религиозных организаций по актуальным вопросам, связанным с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации;

– осуществление органами государственной власти и органами местного самоуправления с участием институтов гражданского общества и журналистского сообщества мониторинга публикаций печатных и электронных средств массовой информации по вопросам реализации государственной национальной политики Российской Федерации, а также проведение регулярных семинаров для журналистов по повышению их квалификации в этой сфере;

– использование мер общественного контроля в целях недопущения публикаций, направленных на разжигание межнациональной (межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо вражды;

к) задачи по совершенствованию взаимодействия государственных и муниципальных органов с институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации:

– участие Общественной палаты Российской Федерации и региональных общественных палат в подготовке управленческих решений в сфере государственной национальной политики Российской Федерации;

– усиление роли общественных советов при государственных и муниципальных органах в деятельности по повышению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

– поддержка деятельности межнациональных общественных объединений, ассоциаций, фондов, национально-культурных автономий как важного средства выявления и удовлетворения этнокультурных запросов граждан, достижения стабильности межнациональных отношений, предупреждения конфликтов на национальной почве, обеспечения реализации настоящей Стратегии;

– усиление общественного контроля деятельности государственных органов и органов местного самоуправления по реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

– обеспечение прозрачности источников финансирования проектной деятельности институтов гражданского общества в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, а также совершенствование механизмов их финансовой отчётности;

– обеспечение открытости и публичности рассмотрения ситуаций, связанных с конфликтами в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, их непредвзятого и ответственного освещения в средствах массовой информации;

– вовлечение институтов гражданского общества, в том числе молодёжных и детских общественных объединений, в проведение мероприятий по профилактике проявлений межнациональной (межэтнической) нетерпимости либо вражды в детской и молодёжной среде;

– развитие этнокультурной инфраструктуры, в том числе домов дружбы, центров национальной культуры, иных государственных и муниципальных учреждений, деятельность которых направлена на решение задач государственной национальной политики Российской Федерации;

– использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе национальных и многонациональных общественных объединений граждан, национально-культурных автономий, в целях гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, совместного противодействия росту межнациональной напряжённости, экстремизму, разжиганию этнической и религиозной ненависти либо вражды;

л) задачи в области международного сотрудничества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации:

– содействие формированию положительного имиджа Российской Федерации за рубежом как демократического государства, гарантирующего удовлетворение этнокультурных потребностей граждан на основе многовековых российских традиций гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;

– обеспечение изучения, популяризации и распространения за рубежом русского языка и культуры народов России, составляющих уникальный вклад в культурное многообразие современного мира и в партнёрство цивилизаций, способствующих формированию позитивного имиджа России за рубежом;

– проведение мониторинга международных событий и деятельности международных организаций, способных повлиять на состояние межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации;

– обеспечение защиты прав и законных интересов российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, на основе общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации;

– содействие консолидации деятельности объединений соотечественников, проживающих за рубежом, по обеспечению своих прав в странах проживания, сохранению связей с исторической Родиной;

– оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, их национальным диаспорам в удовлетворении национально-культурных потребностей посредством расширения связей с национально-культурными общественными объединениями в России;

– использование механизмов приграничного сотрудничества в целях этнокультурного развития, социально-экономического сотрудничества, создания условий для свободного общения семей разделённых народов;

– создание в рамках межгосударственных контактов и договорённостей условий российским гражданам и соотечественникам, проживающим за рубежом, для гарантированного осуществления их гуманитарных контактов и свободы передвижения;

– реализация мер, направленных на противодействие проявлениям неонацизма, современных форм расизма, расовой и национальной дискриминации, ксенофобии, а также попыткам фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, ревизии характера и итогов Второй мировой войны, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

– использование ресурса общественной дипломатии путём вовлечения институтов гражданского общества в решение задач международного культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного диалога, обеспечения взаимопонимания между народами;

– наращивание взаимодействия с международными и неправительственными организациями в целях обеспечения прав и защиты национальных меньшинств, недопущения дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности, использования двойных стандартов в понимании гражданских свобод;

– укрепление международного сотрудничества в сфере регулирования миграционных процессов, обеспечения прав трудовых мигрантов;

– налаживание партнёрских отношений в рамках ООН, ЮНЕСКО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы, Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых Государств и других международных организаций, поддержание инициатив институтов гражданского общества во взаимодействии с Русской православной церковью и другими традиционными конфессиями страны в сфере национальной политики.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Эффективность реализации государственной национальной политики Российской Федерации обеспечивается непрерывной и согласованной деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления, институтов гражданского общества с комплексным использованием политических, правовых, организационных, социально-экономических, информационных и иных мер, разработанных в соответствии с настоящей Стратегией.

Настоящая Стратегия входит в систему документов государственного стратегического планирования.

Правительство Российской Федерации разрабатывает план мероприятий по реализации настоящей Стратегии, который должен быть учтён при формировании федерального бюджета.

Реализация настоящей Стратегии осуществляется Правительством Российской Федерации во взаимодействии с федеральными и региональными государственными органами. Финансовое обеспечение реализации настоящей Стратегии осуществляется за счёт средств федерального и региональных бюджетов.

В качестве инструмента реализации настоящей Стратегии на федеральном уровне может рассматриваться государственная программа. На региональном и муниципальном уровнях инструментом реализации настоящей Стратегии могут стать региональные и муниципальные целевые программы.

В ходе реализации настоящей Стратегии Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям во взаимодействии с федеральными и региональными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными организациями готовит Президенту Российской Федерации предложения по уточнению приоритетных направлений настоящей Стратегии.

По решению Президента Российской Федерации проблемы реализации государственной национальной политики Российской Федерации могут рассматриваться на заседаниях Совета Безопасности Российской Федерации, Государственного совета Российской Федерации с участием представителей Общественной палаты Российской Федерации, совещательных и консультативных органов при Президенте Российской Федерации.

Реализация настоящей Стратегии может осуществляться также путём заключения международных договоров Российской Федерации, принятия федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актов.

Информационная и аналитическая поддержка реализации настоящей Стратегии в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях может осуществляться путём привлечения информационных ресурсов заинтересованных государственных органов и органов местного самоуправления, государственных научных учреждений.

Правительство Российской Федерации:

а) разрабатывает и утверждает основные характеристики (индикаторы), позволяющие оценивать состояние межнациональных (межэтнических) отношений в стране, эффективность деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации задач государственной национальной политики Российской Федерации;

б) осуществляет контроль за ходом реализации настоящей Стратегии и представляет Президенту Российской Федерации ежегодные доклады, составленные с учётом докладов субъектов Российской Федерации.

Корректировка настоящей Стратегии осуществляется по результатам анализа её реализации и мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) отношений в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

Реализация настоящей Стратегии призвана стать мобилизующим фактором, способствующим укреплению общероссийского гражданского самосознания, этнокультурному развитию народов России, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечению государственной безопасности, правопорядка и политической стабильности в обществе, а также росту международного престижа Российской Федерации (оригинал документа).