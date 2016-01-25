СОВЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ



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24 августа 2012 года, в Саранске Владимир Путин провёл первое заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям.

Как известно, в состав Совета вошли представители общероссийских национально-культурных объединений, научного и экспертного сообществ, руководители федеральных органов государственной власти. – Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! – обратился Владимир Путин к прибывшим в Саранск участникам заседания. – Хочу вас всех поприветствовать в Саранске. Мы с вами знаем, что сейчас здесь отмечается большой праздник – 1000-летие единения мордовского народа с русским народом, с другими народами России. Сейчас только на публичном мероприятии я об этом тоже сказал. Считаю, что это важное общероссийское событие, имея в виду, что страна наша изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Но важно даже не только это, а важно то, что на протяжении тысячелетней совместной истории мы не утратили того самого главного, что составляет основу нашего бытия, каждого из наших народов. Мы не утратили нашу национальную культуру, язык, традиции. Россия всегда славилась, гордилась таким культурным многообразием, и в этом всегда заключалась её сила. И то, что нам удалось на протяжении тысячелетия не утратить это многообразие, сохранить его – это чрезвычайно важно.

Хотел бы обратить ваше внимание – сейчас у нас всё-таки уже не митинг, а такое более приземлённое мероприятие, – поэтому позволю себе привести некоторые цифры.

По данным переписи 2010 года в России проживает 193 народа и народности, говорящих на 171 языке. В государственной системе образования используется 89 национальных языков, то есть, в школах преподаётся 89 национальных языков. Такого уровня защиты этнокультурных прав граждан, я могу смело это сказать, наверно, нет ни в одной европейской стране.

Конечно, символично, что в атмосфере такого яркого праздника, как здесь сегодня, в Мордовии, мы проводим наше первое заседание Совета по межнациональным отношениям. Он был сформирован, если вы помните, в июне текущего года, и, конечно, главная его задача, основная – стать эффективным механизмом взаимодействия государства и общества в этой важной, деликатной и очень чувствительной сфере.

Наш Совет должен стать той площадкой, на которой мы сможем открыто обсуждать актуальные проблемы межнациональных отношений, не сглаживая острых углов. Привлекать к дискуссии представителей самых разных общественных и политических сил. Не отторгать, а изучать, анализировать конкурирующие предложения, естественно, кроме явно экстремистских.

Все разумные, содержательные идеи мы обязаны инкорпорировать в систему выработки современных подходов к достижению и укреплению межнационального согласия и мира. Рассчитываю, что возглавляемые вами неправительственные организации, национально-культурные автономии будут деятельными и заинтересованными участниками, партнёрами государственных институтов.

Сегодня нам необходимо определится с основными, стратегическими направлениями нашей совместной работы. Что здесь считаю особенно важным и на что хотел бы, уважаемые коллеги, обратить особое внимание.

Первое – это укрепление России как уникальной мировой цивилизации. Надо учитывать, что для нашей страны характерна региональная специфика, этнокультурное и религиозное многообразие, которое на протяжении столетий не подавлялось, а сберегалось. И сегодня его сохранение – это не только залог прочности российской государственности, но и наше великое конкурентное преимущество. Такого богатства этносов и языков нет ни в одной стране. В Европе точно нет, мне кажется, и в Штатах поменьше, хоть это и страна эмигрантов, но, я думаю, что такого многообразия нет нигде.

При этом мы с полным основанием можем говорить о ключевой скрепляющей роли русского языка, русского народа, его великой культуры. Подчеркну: ни вера, ни национальность не должны разделять народы России, граждан России, а наоборот мы с вами должны сформировать такие условия, которые создавали бы равные возможности для всех граждан. Никто не должен быть «поражён в правах». Мы граждане одной страны с абсолютно равными правами.

Отсюда второе направление нашей работы: укрепление гражданского единства многонационального народа России. В последнее время и я сам, и, я слышал, коллеги тоже неоднократно обращались к советскому опыту, к советскому периоду. И, должен сказать, что ностальгия по прошлому – это вполне объяснимая вещь, мы должны учитывать весь позитивный опыт, который был накоплен в предыдущие десятилетия, но, конечно же, и я хочу это сказать особо, потому что сам публично возвращался к нашему советскому периоду развития, конечно же, ничего не стоит идеализировать, в том числе и политику Советского Союза в этой сфере. И вспоминая проект создания «новой исторической общности» – «советского народа», – мы понимаем, что этот проект не был завершён и принят был не всеми. Но справедливости ради нужно сказать, что он и не мог быть принят всеми. В таких вопросах абсолютного единства и быть не может. Но что самое главное и на что хотел бы обратить внимание. Конечно, сегодня нужны качественно новые подходы, учитывающие современное развитие общества, государства, развитие в мире, у нас в стране. И конечно, ничего механически из прошлого применять нельзя, невозможно, а подчас даже и контрпродуктивно. Во всяком случае, эффективно это работать не будет. Но, как я сказал в начале этого абзаца, все-таки все позитивное мы должны учитывать и иметь в виду.

Сложнейшую многоплановую задачу, которую мы с вами сегодня рассматриваем, невозможно решить ни указом, ни законом, хотя, конечно, соответствующая нормативно-правовая база должна быть сформирована. Потребуется, тем не менее, немало времени, усилий, аналитической работы, обсуждений и размышлений. Полагаю, что Совет должен внести в этот процесс свой весомый, возможно, решающий вклад. И рассчитываю здесь на вашу активную позицию.

Третье направление – гармонизация межнациональных отношений и предотвращение межэтнических конфликтов. Единое пространство России складывалось веками, как я уже об этом сказал сегодня дважды. Однако ценности межнационального согласия – это не подарок наших предков на все времена. Такие традиции необходимо постоянно поддерживать. Кроме того, жизнь идет вперёд, появляются новые вызовы, новые риски и новые угрозы. И это требует от государства и общества самого пристального внимания и достаточно кропотливой ежедневной работы.

Подчеркну, мы не имеем права игнорировать любые негативные тенденции, которые возникают в этой сфере, и должны понимать, что конфликты здесь способны не только «подточить» нашу государственность, но и разрушить сами её основы. Сегодня все чаще под видом развития демократии и свободы поднимают голову разные националистические группы. Они участвуют и в митингах, ведут работу в интернете и в подростковых клубах, студенческих сообществах, выступают с лозунгами то «русского», то «татарского», то «кавказского», то какого-то другого «регионального» национализма. По сути, все они подталкивают, провоцируют сепаратистские, разъединительные тенденции в нашей стране. Важно переломить эти опасные тенденции и влияния. И мы вместе должны добиться того, чтобы одним из ключевых понятий в жизни нашего общества стала толерантность, уважительное отношение к культуре и к образу жизни других людей, других народов, других этносов.

Предлагаю членам Совета представить предложения о формах работы по этому направлению в вузах, в школах, в дошкольных учреждениях. Это особенно актуально для крупных городов, для тех регионов, где широко представлены национально-культурные общества и общины трудовых мигрантов.

Кроме того, мы видим, что зачастую в основе возникающих конфликтов на этнической, казалось бы, почве лежит совсем другое – недоверие граждан к органам власти и управления. Известные события в Кондопоге, Сагре, на Манежной площади в Москве – это, прежде всего, результат бездействия правоохранительных органов и безответственности чиновников. Коррупция, предвзятость представителей госорганов, их неспособность обеспечить справедливость, защитить интересы людей становятся питательной базой и почвой для межнациональных столкновений и напряжённости, а кому-то и прямо выгодно перевести возмущение граждан конкретным фактом несправедливости в форму межэтнического конфликта.

Хочу подчеркнуть, что поддержание межнациональной гармонии, оперативное и грамотное урегулирование потенциально конфликтных ситуаций, содействие диалогу между представителями различных общин, пропаганда толерантности должны стать приоритетными в работе всех уровней власти и в огромной степени – муниципальных. Именно на местном уровне, в конкретных городах, деревнях, посёлках возникает абсолютное большинство потенциально конфликтных ситуаций и проблем. И именно здесь их можно и нужно эффективно решать, а ещё лучше своевременно адекватно реагировать на них, предотвращать их.

Прошу также – я не только буду просить, но и сформулирую соответствующие поручения полномочным представителям Президента в округах – уделать вопросам межнациональных отношений самое пристальное внимание, повышенное внимание. Очевидно, что здесь необходим и общественный контроль. Считаю, что такие механизмы могут быть созданы и при нашем Совете. Полагаю, что Совет может проводить инициативную экспертизу законодательства, ключевых решений в сфере межнациональных отношений. Для этого целесообразно выйти на сотрудничество с Госдумой, региональными парламентами, профильными министерствами и ведомствами.

Следующая задача – это обеспечение успешной интеграции и адаптации внешних и внутренних мигрантов. Миграционные процессы играют значительную роль во многих странах мира. Россия не исключение. Мы уже вышли на второе место после Соединённых Штатов по количеству прибывающих мигрантов и так же, как другие страны, столкнулись с проблемами межнациональной напряжённости. Поэтому для реализации положительного потенциала, заложенного в миграционных процессах – а там такой потенциал, конечно, есть – вся система управления ими должна быть модернизирована. Очень важно создать надлежащие условия для интеграции мигрантов, защитить их права и свободы, обеспечить социальную защищённость. Вместе с тем и мигранты должны соблюдать требования российских законов и миграционных правил, с уважением относиться к нашим традициям, культуре, поведенческим нормам тех регионов, в которые они прибывают. Только такое взаимное уважение ведёт к гармонии, а не к формированию замкнутых этнических групп.

Подчеркну, что особую роль в адаптации мигрантов должны играть сами национальные общины, брать шефство над ними, оказывать социальную поддержку и, главное, использовать инфраструктуру своих культурных и учебных центров для обучения земляков традициям и обычаям того региона, куда они приезжают жить и работать. Конечно, здесь нужна поддержка со стороны государства, здесь как раз и нужен диалог между различными структурами гражданского общества и государства.

Россия настроена на культурную интеграцию мигрантов, на форсированное освоение ими основ отечественной культуры. В связи с этим требуется конкретизировать задачи перед Правительством и руководителями регионов по созданию сети государственных адаптационных курсов для трудовых мигрантов и их детей. И, во всяком случае, поучаствовать в такой работе мог бы наш Совет.

Прошу вас подключиться и к формированию перечня 100 книг, рекомендованных для прочтения школьникам и студентами вне рамок обязательного учебного процесса. В него должны попасть произведения, затрагивающие традиции взаимоуважения различных народов и народностей, исторически проживающих на территории Российской Федерации.

Уважаемые коллеги!

Регулирование межэтнических отношений – это задача как государственных, так и общественных структур. И стратегия национальной политики, которую нам предстоит разработать и принять, не должна формироваться в закрытом порядке, исключительно на чиновничьем уровне. Очень важно, чтобы она появилась в результате широкого общественного обсуждения и дискуссий, в том числе и в рамках нашего Совета. Здесь собрались квалифицированные эксперты, авторитетные лидеры национальных объединений, которые могли бы возглавить этот процесс и активно в нем участвовать. P.S. 29 июня 2012 года, Владимир Путин по итогам встречи с членами Совета при Президенте по межнациональным отношениям утвердил перечень поручений: «1. Проработать вопрос о проведении ежегодного Всероссийского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия» и внести соответствующие предложения.

Ответственный: Мединский В.Р.

Срок – 1 сентября 2012 г. 2. Подготовить предложения о создании на федеральном телевизионном канале программы об истории, культуре, традициях народов России.

Ответственный: Никифоров Н.А.

Срок – 1 сентября 2012 г.»