 МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ – КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РОССИИ В МИРЕ | Отметил Председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ НАРОДОВ РОССИИ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ –
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РОССИИ В МИРЕ


 

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ГАДЖИМЕТ САФАРАЛИЕВ - Председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей

Уважаемые участники Международного «Форума народов России»!

Сердечно приветствую вас от имени депутатов – членов Комитета Государственной Думы по делам национальностей.
Российская Федерация – одно из крупнейших многонациональных государств в мире, где проживает более 190 народов, которые говорят более чем на 239 языках и диалектах. Преобладающее большинство народов страны на протяжении веков сложились как этнические общности на территории России, сыгравшие историческую роль в формировании российской государственности.
Многообразие национального, религиозного и языкового состава населения, многовековой опыт межкультурного взаимодействия, традиции учёта государством интересов всех народов, проживающих в Российской Федерации, высокая степень участия институтов гражданского общества в реализации государственной национальной политики, определяют основные особенности современного этнокультурного развития народов Российской Федерации.
Сегодня прочность общегражданской идентичности при этнокультурном многообразии становится крайне важным конкурентным преимуществом, определяющим будущее положение и статус Российской Федерации.
Уверен, что Международный форум внесёт достойный вклад в формирование национального самосознания, гражданственности и патриотизма, а также в развитие межнационального мира и согласия в многонациональной России.
Желаю вам плодотворной работы, мира и благополучия!

Председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей
ГАДЖИМЕТ САФАРАЛИЕВ.


 

 

 

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