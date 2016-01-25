ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ

«ФОРУМЕ НАРОДОВ РОССИИ»

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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Международный «Форум народов России» объявлен в честь 1150-летия Российской государственности и Года российской истории – в целях содействия исполнению указов президента России от 3 марта 2011 г. № 267 «О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности» и от 9 января 2012 г. № 49 «О проведении в Российской Федерации Года российской истории». Девиз Форума: «З н а т ь п р о ш л о е, з а б о т и т ь с я о н а с т о я щ е м, д у м а т ь о б у д у щ е м !».

Главная цель Форума – в рамках сегодняшних знаний осветить ключевые этапы истории России как уникального многонационального государства, показать многовековые взаимоотношения народов России с русским народом, большое значение этих отношений для сохранения и развития культурной идентичности народов, для их взаимоуважения и сближения. С этой целью в рамках Форума будет проведена международная научно-практическая конференция, на которой смогут выступить представители всех народов России и других стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Форум как своеобразный «парад народов России» станет авторитетной общественно-политической, гражданской, культурной трибуной. Он будет иметь большое просветительское и воспитательное значение для подрастающего поколения, покажет во всей значимости вековые узы, связывающие народы сегодняшней России между собой, с братскими народами Украины, Белоруссии, Прибалтики, Закавказья и Средней Азии, а также с народами Болгарии, Сербии, Черногории и других стран. Тем самым Форум будет способствовать ещё большей консолидации российского общества, укреплению в нем чувства патриотизма и межнациональных отношений, развитию чувства общности истории и судьбы с народами России и других стран на постсоветском пространстве.

1150-летие российской государственности – это и повод обсудить вопросы государственного устройства современной России, развития российского федерализма, гражданско-правового законодательства, местного самоуправления. По этим вопросам с трибуны Форума выступят ведущие специалисты, политики России и других стран.

Одним из важных тем Форума будет вопрос о значении России, её уникального опыта как многонационального государства, её культуры, искусства, литературы для самого российского и мирового сообщества вообще. Учитывая масштабность, политическую и культурную значимость Форума, его планируется организовать и провести при активном финансовом участии и поддержке Правительства России, субъектов РФ, местных самоуправлений, а также меценатов и спонсоров. По этому вопросу Оргкомитет Форума готовит обращения к главам республик, краёв, областей и автономных округов. Оргкомитет обращается также с призывом и к представителям всех народов бывших республик СССР – Украины, Белоруссии, Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Кыргызстана, Туркмении, Таджикистана, Казахстана, Эстонии, Латвии и Литвы, – принять участие в мероприятиях Международного «Форума народов России».

Учитывая рекомендации МИД РФ, Форум обращается и к соотечественникам за рубежом, к потомкам великих россиян и эмигрантов первой волны с предложением принять участие в Форуме. Оргкомитет предоставит всем желающим широкую возможность выступить с трибуны Форума, как на страницах спецвыпуска Федерального журнала «СЕНАТОР», так и на его портале в Интернете, в т.ч. для публикации мемуаров своих предков, фотографий из личного родового архива, для рассказа о себе и о России в рамках празднования юбилея Российской государственности. Авторы лучших и интересных материалов будут приглашены в Москву для участия в работе Международной научно-практической Конференции «Форум народов России».

О ПРОГРАММЕ МЕЖДУНАРОДНОГО

«ФОРУМА НАРОДОВ РОССИИ» В рамках Международного «Форума народов России» предусмотрено проведение следующих мероприятий.

1. Международный «Форум народов России», который пройдёт в три этапа: I этап: приём заявок на участие в Форуме, прием материалов по тематике Форума – с 27 марта по ( 30 сентября ) 20 октября 2012 года;

II этап: подготовка и выпуск специального номера Федерального журнала «СЕНАТОР», посвящённого 1150-летию российской государственности, с лучшими материалами авторов-участников Форума, поступившими в адрес Оргкомитета – с 10 августа по ( 30 сентября ) по 30 декабря 2012 года;

III этап: проведение Международной научно-практической конференции «Форум народов России» – ( с 01 по 05 ноября ) 19 ноября по 15 декабря 2012 года (точную дату проведения конференции определит заседание членов Оргкомитета). 2. Международный конкурс художников «Моя Россия» с последующей выставкой и возможной продажей работ участников «Вернисажа: Россия-1150» в дни работы международной конференции; лучшие работы с информацией об авторах будут опубликованы в книге-фотоальбоме, спецвыпуске журнала «СЕНАТОР» и на портале журнала в Интернете – с 27 марта по ( 30 сентября ) 20 октября 2012 года. 3. Международный фотоконкурс «Россия глазами её народов» (этюды, пейзажи, в т.ч. городские и сельские, портреты современников и из прошлого времени, тематические сюжеты о России); лучшие работы с информацией об авторах будут опубликованы в книге-фотоальбоме, спецвыпуске журнала «СЕНАТОР» и на портале журнала в Интернете – с 27 марта по ( 30 сентября ) 20 октября 2012 года. 4. Приём ранее не опубликованных или малоизвестных произведений писателей и журналистов на темы Форума с последующей их публикацией в двухтомнике «Энциклопедия народов России», журнале «СЕНАТОР» и на его портале в Интернете – с 27 марта по ( 30 сентября ) 20 октября 2012 года. 5. Всероссийский фестиваль народного творчества и искусства «Россия – семья народов» с участием творческих коллективов, исполнителей песен и народной музыки, мастеров народного творчества, хранителей обычаев и традиций народов. 6. Интернет-фестиваль документального кино «Кадры тысячелетий» с участием российских и зарубежных кино- и теледокументалистов и телекомпаний, с показом их работ на видеоканале SenatFilm Федерального журнала «СЕНАТОР» – с 27 марта по 30 декабря 2012 года. 7. Подготовка и выпуск двухтомника «Энциклопедия народов России» и фотоальбома «Россия глазами её народов», посвящённых 1150-летию российской государственности – с 30 августа по 30 декабря 2012 года.

ТЕМАТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО

«ФОРУМА НАРОДОВ РОССИИ» I. З н а м е н а т е л ь н ы е д а т ы:

– 1150-летие российской государственности;

– 770-летие «Ледового побоища» на Чудском озере;

– 540-летие двуглавого орла, ставшего официальным гербом России после венчания Ивана III с Софьей Палеолог;

– 400-летие освобождения Москвы от польских интервентов и окончания Смутного времени;

– 200-летие Отечественной войны 1812 года;

– 150-летие торжественного открытия в Новгородском кремле памятника «Тысячелетию России»;

– 150-летие со дня рождения видного государственного деятеля Российской империи П.А. Столыпина;

– 90-летие образования Союза советских социалистических республик (СССР);

– 70-летие Сталинградской битвы и другие. II. Материалы Международного «Форума народов России»:

– Государство Российское. От Московского княжества до Российской империи, от СССР к современной России. Россия в истории и в современном мире;

– «У России друзей нет…». Вековые вопросы защиты страны. Войны России;

– Россия: от ученичества до мастерства – вклад в мировую культуру, науку, литературу, искусство;

– Россия многонациональная. Уникальный опыт содружества народов. Роль русского и других народов в становлении государства. Многонациональный Кавказ. Малочисленные народы Сибири и Дальнего Востока;

– Россия многоконфессиональная. Веры разные, страна одна. III. Становление Государства Российского:

1. «Откуда есть пошла русская земля»;

2. Береста: древнерусская письменность;

3. Из варяг в греки;

4. Древнеславянская Русь и современность;

5. Киев – мать городов русских;

6. Крещение Руси: от Велеса к православию;

7. Шапка Мономаха: основание Русского царства;

8. Иоанн IV – первый царь всея Руси;

9. «Смутное время»;

10. Династия Романовых;

11. Пётр Великий и Россия;

12. Освоение Сибири и Дальнего Востока;

13. Екатерина Великая;

14. Царь-освободитель Александр II;

15. Россия в судьбе народов Кавказа;

16. Казаки на службе Отечеству;

17. Царский премьер-министр России П.А. Столыпин. IV. «Чтобы стояла земля русская…»:

1. Победа на Чудском озере;

2. Монгольское нашествие;

3. Отечественная война 1812 года;

4. Славянская миссия на Балканах;

5. Русско-японская война;

6. Великая война (1914-1918) – забытая Победа;

7. Революции – Февральская, Октябрьская и Гражданская война;

8. Советская власть: испытания и преодоления;

9. Великая Отечественная война 1941-1945 годов;

10. Исторический перелом: битва за Сталинград;

11. Победа в степях Маньчжурии;

12. От перестройки к развалу СССР;

13. Российская Федерация. От угрозы распада к новому развитию;

14. Местное самоуправление и межрегиональное сотрудничество;

15. Россия в XXI веке: новая роль в мире;

16. Федерализм в России: состояние и перспективы;

17. ЕврАзЭС: историческая необходимость;

18. Шанхайская организация сотрудничества: вчера, сегодня, завтра. V. Народы и религии Государства Российского:

1. Приращение могущества России народами;

2. Национальный вопрос в царской России, в СССР и в Российской Федерации;

3. Народы России: взаимовлияние в развитии;

4. Традиции и обычаи народов как национальный иммунитет от ассимиляции. Материалы по тематике Форума будут оцениваться членами Редакционно-экспертного Совета «Форума народов России», в который входят специалисты по истории, культуре и искусству, в соответствии с требованиями, указанными в «Заявке участника Форума».

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО

«ФОРУМА НАРОДОВ РОССИИ» Организаторы Международного «Форума народов России»: 1. МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

3. МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

4. ИНСТИТУТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.

5. ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

6. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ».

7. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ «СЕНАТОР» ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ИНТЕРПРЕССА» (ЗАО).

8. МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (МГИМО) МИД РФ и другие.

9. ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (Якутия).

ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО

«ФОРУМА НАРОДОВ РОССИИ»* Оргкомитет Международного «Форума народов России» состоит из представителей различных органов государственной власти – федерального Центра и субъектов Российской Федерации, руководителей научных, общественных и других организаций: видных политиков, общественных деятелей, учёных, деятелей культуры и искусства России и других стран. Председатель Оргкомитета – Народный артист СССР, художественный руководитель Московского драматического театра А.Б. ДЖИГАРХАНЯН.

В настоящее время членами Оргкомитета являются:

БЕЛЗА С.И. – народный артист России, заслуженный деятель искусств России, музыкальный обозреватель телеканала «Культура».

БОРИСОВ Е.А. – президент Республики Саха (Якутия).

ВОДОЛАЦКИЙ В.П. – атаман Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, вице-губернатор Ростовской области.

ДЖИГАРХАНЯН А.Б. – народный артист СССР, художественный руководитель Московского Драматического театра.

ДЕНДЕВ Б. – представитель ЮНЕСКО – Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, в Азербайджане, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации, директор Бюро ЮНЕСКО в Москве.

ИСКЕНДЕРОВ Ф.А. – автор проекта «Форума народов России», главный редактор Федерального журнала «СЕНАТОР».

ПОЖИГАЙЛО П.А. – член Совета Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия.

САЛТЫЧЁВ А.А. – начальник отдела Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ.

САФАРАЛИЕВ Г.К. – председатель Комитета ГосДумы по делам национальностей, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

СОЛОМИН Ю.М. – народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России.

СУХАРЕВ А.Я. – действительный госсоветник юстиции, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Правления Фонда «Маршалы Победы».

ТИТАРЕНКО М.Л. – академик РАН, директор Института Дальнего Востока РАН, лауреат государственной премии России.

ТОРКУНОВ А.В. – академик РАН, ректор Московского института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел РФ.

ХАРЮЧИ С.Н. – председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

ШЕВЧЕНКО М.Л. – журналист, президент Региональной общественной организации содействия в изучении культурных, общественных и религиозных процессов в контексте современной политики «Центр стратегических исследований религий и политики современного мира», член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Федеральный журнал «СЕНАТОР» Издательского дома «ИНТЕРПРЕССА» (ЗАО) является официальным оператором Международного «Форума народов России», организатором и координатором его мероприятий. Он действует от имени Оргкомитета, устанавливает контакты и заключает договоры с государственными и частными структурами в целях реализации проектов и программ Форума, несёт ответственность перед своими партнёрами и перед обществом за реализацию мероприятий Форума.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ СОВЕТ

«ФОРУМА НАРОДОВ РОССИИ» В целях проведения Международного «Форума народов России» на высоком уровне и при поддержке, отвечающим его масштабу и значению, по решению Оргкомитета в течение семи месяцев (апрель-сентябрь) будет сформирован Международный общественно-научный Совет «Форума народов России». В Совет войдут государственные деятели, политики, депутаты, деятели науки, культуры и искусства России и других стран, представители российских народов, известные предприниматели. Список членов Совета с краткой информацией о каждом из них с фотографией будут опубликованы на сайте Форума.

Оргкомитет Форума обращается ко всем заинтересованным сторонам, к народам России и других стран, с предложением поддержать проведение «Форума народов России» и делегировать своих представителей в Совет для участия в его работе (адрес электронной почты и номер телефона Оргкомитета см. ниже).

РЕДАКЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

МЕЖДУНАРОДНОГО «ФОРУМА НАРОДОВ РОССИИ» Редакционно-экспертный Совет Международного «Форума народов России» состоит из специалистов по вопросам истории, культуры и искусства, традиций и обычаев народов России, представителей национальных образований Российской Федерации.

Задачи членов Совета – экспертная оценка поступивших в адрес Оргкомитета материалов, их отбор, редактирование и подготовка к публикации на портале Форума, в «Энциклопедии народов России» и в спецвыпуске Федерального журнала «СЕНАТОР».

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО

«ФОРУМА НАРОДОВ РОССИИ» Участие в Форуме может быть как индивидуальным – учёные различных институтов, археологи, краеведы, искусствоведы, географы, писатели, журналисты, художники, фотографы, исполнители, так и коллективным – научные и учебные заведения, музеи, культурные центры, кино- и телекомпании, творческие коллективы.

Для участия в Форуме претенденты должны заполнить «Заявку участника Форума» (скачать) и выслать её в адрес Оргкомитета – с 27 марта по ( 30 сентября ) 20 октября 2012 года. (ВНИМАНИЕ! Заявки принимаются до 20 октября и только по e-mail ).

Список участников Форума.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ

В «ФОРУМЕ НАРОДОВ РОССИИ» При рассмотрении материалов, присылаемых участниками Форума, учитывается направленность Форума на показ и укрепление межнационального согласия в России и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Предпочтение будет отдаваться тем произведениям, в которых наиболее ярко отражены история, жизнь народов России и других стран на постсоветском пространстве, их многовековые взаимоотношения с русским и другими народами, их вклад в развитие своего единого в течение веков многонационального Отечества, его защиту в разных войнах, их традиции и обычаи, своеобразие их культур и искусства, а также значение России в мировой истории, политике и культуре.

Материалы принимаются до 20 октября 2012 года включительно, по электронной почте Оргкомитета (в исключительных случаях по почтовому адресу: 117997, г. Москва, Нахимовский проспект, дом 32; ИДВ РАН – Фонд «Маршалы Победы» с пометкой «На Форум»).

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«РОССИЯ – СЕМЬЯ НАРОДОВ» Наряду с Международной научно-практической конференцией «Форум народов России» ключевым мероприятием Форума явится Фестиваль народного творчества «Россия – Семья народов» как парад культуры и искусства народов России и всего постсоветского пространства. Показ в Москве заключительного концерта Фестиваля с телетрансляцией на все регионы России выступлений лучших творческих национальных коллективов, в национальных костюмах, может стать самым ярким и впечатляющим событием для граждан и народов, вдохнуть новую силу в укрепление их взаимопонимания, их уважения к культуре друг друга, в их многовековое сотрудничество.

В связи с этим Оргкомитет Международного «Форума народов России» принял решение обратиться к Председателю Правительства и главам субъектов Российской Федерации, а также ко всем возможным спонсорам (экономическим структурам, предпринимателям, представителям бизнеса, частным лицам), кому небезразличны единство и культура народов России, с предложением оказать финансовую поддержку в проведении Фестиваля народного творчества.

Одновременно руководителям регионов России будет предложено провести у себя собственными силами отбор мастеров народного творчества и творческих коллективов, которые смогут достойно представить свой народ на заключительном гала-концерте Фестиваля в Москве. * Состав Оргкомитета, как и состав Международного общественно-научного Совета «Форума народов России»,

будет пополняться по мере необходимости.

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