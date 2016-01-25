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ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО
«ФОРУМА НАРОДОВ РОССИИ»
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ОРГКОМИТЕТ
Министерство регионального развития Российской Федерации.
Министерство образования и науки Российской Федерации.
Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Правительство Республики Саха (Якутия).
Общественная палата Российской Федерации.
Институт Дальнего Востока Российской Академии наук.
Региональный общественный Фонд «Маршалы Победы».
Войсковое казачье общество «Всевеликое Войско Донское».
Федеральный журнал «СЕНАТОР» Издательского дома «Интерпресса».
ЮНЕСКО – Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры.
Московский институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел РФ.
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
БЭЛЗА С.И. – народный артист России, заслуженный деятель искусств России, музыкальный обозреватель телеканала «Культура».
БОРИСОВ Е.А. – президент Республики Саха (Якутия).
ВОДОЛАЦКИЙ В.П. – атаман Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, вице-губернатор Ростовской области.
ДЖИГАРХАНЯН А.Б. – народный артист СССР, художественный руководитель Московского Драматического театра.
ДЕНДЕВ Б. – представитель ЮНЕСКО – Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, в Азербайджане, Армении, Беларуси, Республике Молдова и Российской Федерации, директор Бюро ЮНЕСКО в Москве.
ИСКЕНДЕРОВ Ф.А. – автор проекта «Форума народов России», главный редактор Федерального журнала «СЕНАТОР».
ПОЖИГАЙЛО П.А. – член Совета Общественной палаты РФ, председатель Комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия.
САЛТЫЧЁВ А.А. – начальник отдела Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ.
САФАРАЛИЕВ Г.К. – председатель Комитета ГосДумы по делам национальностей, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
СОЛОМИН Ю.М. – народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России.
СУХАРЕВ А.Я. – действительный госсоветник юстиции, ветеран Великой Отечественной войны, председатель Правления Фонда «Маршалы Победы».
ТИТАРЕНКО М.Л. – академик РАН, директор Института Дальнего Востока РАН, лауреат государственной премии России.
ТОРКУНОВ А.В. – академик РАН, ректор Московского института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел РФ.
ХАРЮЧИ С.Н. – председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
ШЕВЧЕНКО М.Л. – журналист, президент Региональной общественной организации содействия в изучении культурных, общественных и религиозных процессов в контексте современной политики «Центр стратегических исследований религий и политики современного мира», член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.
Председателем Оргкомитета Международного «Форума народов России» избран Народный артист СССР А.Б. Джигарханян – художественный руководитель Московского драматического театра; Федеральный журнал «СЕНАТОР» Издательского дома «ИНТЕРПРЕССА» (ЗАО) – официальным оператором, организатором и координатором мероприятий Форума. Он действует от имени Оргкомитета, устанавливает контакты и заключает договоры с государственными и частными структурами в целях реализации проектов и программ Форума, несёт ответственность перед своими партнёрами и перед обществом за реализацию мероприятий Форума.