Уважаемые участники Форума!
Сердечно приветствую вас от имени многонационального народа Казахстана.
Казахстан и Россию объединяет исторически сформированная общность народов и культур. В каждой из наших стран проживает более ста различных этносов. Нашим народам издавна присущи добрососедство, толерантность и согласие, ставшие важными факторами их успешного развития.
Благодаря единству и согласию Казахстан добился значительных успехов в развитии экономики и повышении благосостояния граждан. Более 15 лет в нашей стране существует Ассамблея народа Казахстана, ставшая основным проводником межэтнического согласия, сохранения и развития культуры, языка и традиций различных этносов.
На протяжении 20 лет Казахстан и Россия выстраивают добрососедские отношения, опирающиеся на глубокие исторические корни, общие культурные ценности и тесные экономические связи.
Дружба между нашими народами – это ответ на все сложные вызовы XXI века.
Несомненно, что итоги Форума будут способствовать дальнейшему укреплению единства российского общества.
Желаю вам конструктивного и плодотворного диалога, новых творческих успехов, мира, процветания и благополучия!
Президент Республики Казахстан
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ