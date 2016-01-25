 ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ФОРУМА | Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации полностью поддержал Форум народов России
главная | сенаторы | трибуна | о журнале | о рекламе | новости | письма | проекты | контакты | site map 
СЕНАТОР - SENATOR
 журнал СЕНАТОР - Journal SENATOR

 

 
Федеральный журнал
«СЕНАТОР»

 
  

 
А вы у нас были?..
 
Счётчик тиц pr
 Subscribe
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ НАРОДОВ РОССИИ

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ФОРУМА НАРОДОВ РОССИИ


 

Главная     Оргкомитет     Положение     Участники    Партнёры     Пресс-центр   
 

 

Валентина Матвиенко - Председатель Совета Федерации

Уважаемые участники Международного «Форума народов России»!
От всей души приветствую и поддерживаю ваши усилия, направленные на выполнение указов Президента Российской Федерации «О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности» и «О проведении в Российской Федерации Года российской истории». Оба указа имеют глубокий смысл: консолидация российского общества, российских народов в целях дальнейшего развития нашего государства, его вхождения в ряд самых динамично развивающихся стран мира.
Обретение государственности – самое значимое и судьбоносное событие в истории любой страны, любого народа. Юбилейная дата восходит к событиям 862 года, когда на Новгородское княжение был призван Рюрик, что положило начало объединению восточнославянских племён и земель, созданию евразийского пространства, последующему формированию государства. Этнокультурное многообразие российских народов и идеалы добрососедства веками способствовали сплочению нации. Именно поэтому в высшей степени актуальна цель Форума, которая заключается в осмыслении и раскрытии значения основных периодов становления России. Особую значимость приобретают вопросы, связанные с культурой, обычаями и традициями народов, межнациональными отношениями.
Сегодня для успешного решения стратегических задач модернизации экономики, построения сильного, социально ориентированного государства, его интеграции в мировое хозяйство необходимо сохранение гражданского мира, общественной стабильности. Важнейшим условием этого является межнациональное и межконфессиональное согласие, проведение взвешенной национальной политики.
Уверена, что Форум будет способствовать развитию самобытной культуры народов России с их богатейшим историческим и духовным наследием, укреплению федеративных отношений.
Желаю всем творческих успехов, осуществления намеченных планов и замыслов, здоровья и благополучия!

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО


 

 

 

® Федеральный журнал «СЕНАТОР», свидетельство №014633 Комитета РФ по печати (1996).
Учредители: ЗАО «Издательство «ИНТЕРПРЕССА» (г. Москва); Администрация Тюменской области.
Тираж – 20 000 экз., объем – 200 полос. Полиграфия: ScanWeb (Finland).
Телефон редакции: +7 (495) 764-49-43. E-mail: senatmedia@yahoo.com.


 


 

 

В с е   п р а в а   з а щ и щ е н ы   и   о х р а н я ю т с я   з а к о н о м   РФ – © 1996-2016.
Мнение авторов необязательно совпадает с мнением редакции. Перепечатка материалов и их использование в любой форме
обязательно с разрешения редакции со ссылкой на Федеральный журнал «СЕНАТОР» издательского дома «ИНТЕРПРЕССА».
Редакция не отвечает на письма и не вступает в переписку.