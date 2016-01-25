Уважаемые участники Международного «Форума народов России»!
От всей души приветствую и поддерживаю ваши усилия, направленные на выполнение указов Президента Российской Федерации «О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности» и «О проведении в Российской Федерации Года российской истории». Оба указа имеют глубокий смысл: консолидация российского общества, российских народов в целях дальнейшего развития нашего государства, его вхождения в ряд самых динамично развивающихся стран мира.
Обретение государственности – самое значимое и судьбоносное событие в истории любой страны, любого народа. Юбилейная дата восходит к событиям 862 года, когда на Новгородское княжение был призван Рюрик, что положило начало объединению восточнославянских племён и земель, созданию евразийского пространства, последующему формированию государства. Этнокультурное многообразие российских народов и идеалы добрососедства веками способствовали сплочению нации. Именно поэтому в высшей степени актуальна цель Форума, которая заключается в осмыслении и раскрытии значения основных периодов становления России. Особую значимость приобретают вопросы, связанные с культурой, обычаями и традициями народов, межнациональными отношениями.
Сегодня для успешного решения стратегических задач модернизации экономики, построения сильного, социально ориентированного государства, его интеграции в мировое хозяйство необходимо сохранение гражданского мира, общественной стабильности. Важнейшим условием этого является межнациональное и межконфессиональное согласие, проведение взвешенной национальной политики.
Уверена, что Форум будет способствовать развитию самобытной культуры народов России с их богатейшим историческим и духовным наследием, укреплению федеративных отношений.
Желаю всем творческих успехов, осуществления намеченных планов и замыслов, здоровья и благополучия!
Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО