 СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: УКРЕПЛЕНИЕ РУССКОГО МИРА | Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров поддержал Форум народов России
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ НАРОДОВ РОССИИ

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ:
«УКРЕПЛЕНИЕ РУССКОГО МИРА»


 

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Сергей Лавров - Министр иностранных дел Российской Федерации

Организаторам и участникам Международного «Форума народов России».
Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей Международного «Форума народов России», который проводится в ознаменование 1150-летия зарождения российской государственности и Года российской истории. Выбор в пользу широкого сотрудничества и взаимообогащения культур и цивилизаций, без преувеличения, выстрадан всей историей нашего Отечества. Содействие уважительному и плодотворному общению различных наций и конфессий, раскрытие созидательного потенциала каждого народа и региона – безусловные приоритеты российской политики как внутри страны, так и на международной арене.
Предусмотренная в рамках Форума насыщенная программа призвана способствовать освещению ключевых этапов развития России как уникального многонационального государства, распространению объективной информации о его богатейшем историческом и культурном наследии.
Уверен, что Форум внесёт весомый вклад в укрепление Русского мира, расширение гуманитарного сотрудничества на постсоветском пространстве, дальнейшее продвижение межкультурного и межцивилизационного диалога.
Желаю вам успешной работы и всего самого доброго.
г. Москва, 23 апреля 2012 года.

Министр
иностранных дел Российской Федерации
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ


 

 

 

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