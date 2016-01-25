





В с е п р а в а з а щ и щ е н ы и о х р а н я ю т с я з а к о н о м РФ – © 1996-2016.

Мнение авторов необязательно совпадает с мнением редакции. Перепечатка материалов и их использование в любой форме

обязательно с разрешения редакции со ссылкой на Федеральный журнал «СЕНАТОР» издательского дома «ИНТЕРПРЕССА».

Редакция не отвечает на письма и не вступает в переписку.