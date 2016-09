МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ НАРОДОВ РОССИИ ПРЕСС-ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО

09 ноября 2012 года.

НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ НЕ ХВАТИЛО ДЕНЕГ

Утверждённый правительством России прошлым летом План мероприятий по реализации государственной национальной политики на 2011-2012 годы даёт сбои. Из 39 пунктов, запланированных на III квартал нынешнего года, полностью выполнено лишь 11, частично осуществлено 9, а 17 не выполнено вовсе (в том числе больше половины – из-за недостатка финансирования). Об этом сообщил в правительство замминистра регионального развития Сергей Верещагин (копия письма есть в распоряжении «Известий»). Замминистра высказал опасение, что ряд мероприятий, намеченных на конец 2012, также не удастся выполнить.

Как сообщил «Известиям» источник в Минрегионе, из десятка запланированных молодёжных фестивалей и форумов состоялись только четыре: Всекавказский молодёжный форум «Машук», молодёжный волонтёрский лагерь «Навстречу Универсиаде-2013», «Кавказские игры» и «Селигер» (он тоже включён в план). На другие мероприятия, которые должны были пройти при активном участии кавказской молодёжи, денег не нашлось. Например, были отменены молодёжный форум «За взаимопонимание на Кавказе», форум мусульманской и христианской молодёжи «Мы – россияне», детский форум «Дети Кавказа – за мир на Кавказе» и т.п.

– Эти форумы – одна из немногих возможностей решить проблемы межнациональной напряжённости. Это достаточно серьёзная проблема, и обидно, что из немногих рычагов для её решения не все используются в полной мере, – считает глава Ассоциации чеченской молодёжи Рустам Таптаев. – Эти форумы надо увеличивать и количественно и качественно, повышать их статус, а не отменять.

– Сегодня мало проводится работа по патриотическому воспитанию с участием представителей наших традиционных религий, – рассказывает зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Хазрат Аббясов. – Совет самостоятельно проводит крупные мероприятия. К сожалению, Минрегионразвития не всегда нас в этом поддерживает. Мы не всегда получаем даже статус «при поддержке Минрегионразвития», не говоря о финансовой и другой помощи.

Вычеркнут из-за отсутствия финансирования и пункт о поддержке этнокультурного развития русского народа, в том числе в местах, где русские находятся в положении этнического меньшинства. Подобный результат не удивил представителей русских общин.

– Это нас никак не задело, потому что о нас никто не думал. Уверен, это была пустая формальность, – сообщил член правления Союза славян Адыгеи Владимир Каратаев. – За 20 лет адыгейской государственности ни одного шага со стороны федеральной власти в интересах русского населения здесь сделано не было, несмотря на наши многочисленные обращения.

Пострадали в III квартале и малые народы Севера. Не удалось внести в ускоренном порядке законодательные изменения о приоритетном доступе коренных многочисленных народов Севера к охотничьим ресурсам.

– Мы просили, чтобы нам сохранили традиционные участки, которые исторически кормят коренные народы, однако это не произошло. В результате они отданы на аукционы. Это основа выживания и развития малых народов, а теперь любой, у кого есть деньги, сможет взять наши угодья в аренду на 49 лет, – сообщил первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Родион Суляндзига.

То, что ежегодные конференции по вопросам сохранения культуры народов Севера все-таки были проведены, кажется ему слабым утешением.

– Нам, конечно, нужны культурно массовые мероприятия, но нельзя строить дом с крыши, – заявил он. – Нужно сегодня фундамент спасать. Надо спасти народы, а уж они позаботятся о культуре.

Впрочем, и в части народной культуры удалось сделать не все из запланированного. В частности, так и не получили новое оборудование дома ремёсел и прочие организации, занимающиеся развитием народных промыслов. Подобная помощь, как отмечают сами ремесленники, пришлась бы очень кстати.

– С закупкой оборудования нас никто не поддержал, – рассказала руководитель Общественной организации Союз мастеров народных промыслов и ремёсел Республики Коми Светлана Турова.

При этом в III квартале выполнены несколько пунктов плана, посвящённых адаптации иностранных мигрантов, рассказывает источник «Известий». ФМС России провело более 700 встреч с представителями национальных объединений, издало шесть памяток для мигрантов. Подписаны соглашения о сотрудничестве с несколькими религиозными организациями по адаптации мигрантов.

– Я считаю, что все силы должны быть направлены на решение проблем наших регионов, а потом уже по остаточному принципу можно выделять деньги на остальное, – заметил Рустам Таптаев.

По словам Рушана Хазрата Аббясова, Совет муфтиев к работе с мигрантами по данной программе не привлекали. – Когда у мигрантов возникают проблемы, они сразу идут в мечеть, обращаются к нам за помощью, – заметил он. – В этих вопросах мы готовы сотрудничать.

Выполнен, хоть и не полностью, пункт о поддержке профильных проектов в СМИ. Всего в III квартале экспертный совет Роспечати выделил 9,5 млн рублей на социально значимые проекты в сфере межнациональных отношений в электронных СМИ. Печатные СМИ получили 1,1 млн рублей.

Официальный комментарий Минрегинона по данной теме получить не удалось.

ПАВЕЛ ЧЕРНЫШОВ («Известия»)

08 ноября 2012 года.

КТО-ТО СПЕШИТ, А ПАРЛАМЕНТ ЯКУТИИ ПРОСИТ ПОВРЕМЕНИТЬ С ПРИНЯТИЕМ СТРАТЕГИИ НАЦПОЛИТИКИ

Депутаты парламента Якутии на пленарном заседании в четверг приняли обращение к руководству страны, в котором попросили дать больше времени для внесения конкретных предложений к стратегии государственной национальной политики РФ.

Президент РФ Владимир Путин поручил президентской администрации и правительству до 1 декабря 2012 года разработать и утвердить стратегию государственной национальной политики. Позднее он заявил, что стратегия должна формироваться «в результате широкого общественного обсуждения и дискуссий». В своём обращении якутские депутаты отмечают, что предварительное обсуждение проекта стратегии в регионе органами власти, местного самоуправления и институтами гражданского общества выявило неоднозначное отношение к его отдельным положениям.

«Ограниченность времени обсуждения проекта стратегии не позволяет внести конкретные предложения к этому важному документу», – заявляют они. Якутские парламентарии просят руководство страны продолжить широкое общественное обсуждение проекта и продлить срок утверждения стратегии до 1 января 2013 года.

РИА НОВОСТИ

01 октября 2012 года.

ВНИМАНИЕ! СРОКИ ПРИЁМА ЗАЯВОК ПРОДЛЕНЫ!

30 сентября завершился подготовительный этап Международного «Форума народов России», посвящённого 1150-летию российской государственности. Впереди теперь самое важное: Международная научно-практическая конференция «Форум народов России» и Всероссийский фестиваль народного творчества и искусства «Россия – семья народов».

Вопросы, связанные с проведением предстоящих мероприятий, обсудит на своем заседании Оргкомитет Форума, который соберется в ближайшее время в Москве.

А пока мы сообщаем нашим читателям приятную новость:

учитывая большой интерес к участию в Форуме и многочисленные просьбы из регионов России и других стран, сроки приёма заявок авторов на участие в Форуме продлены до 20 октября включительно! More

24 августа 2012 года.

СОВЕТ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

– Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! – обратился Владимир Путин к прибывшим в Саранск участникам заседания. – Хочу вас всех поприветствовать в Саранске. Мы с вами знаем, что сейчас здесь отмечается большой праздник – 1000-летие единения мордовского народа с русским народом, с другими народами России. Сейчас только на публичном мероприятии я об этом тоже сказал. Считаю, что это важное общероссийское событие, имея в виду, что страна наша изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Но важно даже не только это, а важно то, что на протяжении тысячелетней совместной истории мы не утратили того самого главного, что составляет основу нашего бытия, каждого из наших народов. Мы не утратили нашу национальную культуру, язык, традиции. Россия всегда славилась, гордилась таким культурным многообразием, и в этом всегда заключалась её сила. И то, что нам удалось на протяжении тысячелетия не утратить это многообразие, сохранить его – это чрезвычайно важно.

Хотел бы обратить ваше внимание – сейчас у нас всё-таки уже не митинг, а такое более приземлённое мероприятие, – поэтому позволю себе привести некоторые цифры.

По данным переписи 2010 года в России проживает 193 народа и народности, говорящих на 171 языке. В государственной системе образования используется 89 национальных языков, то есть, в школах преподаётся 89 национальных языков. Такого уровня защиты этнокультурных прав граждан, я могу смело это сказать, наверно, нет ни в одной европейской стране. More

06 августа 2012 года.

ЮНЕСКО ПОДДЕРЖАЛА «ФОРУМ НАРОДОВ РОССИИ»!

Международный «Форум народов России», как отмечают СМИ, «обещает стать одним из самых масштабных в рамках празднования 1150-летия Российской государственности и Года российской истории. Форум призван стать общественно-политической, гражданской, культурной всероссийской и международной трибуной. Одной из важнейших тем Форума станет значение нашей страны, её культуры, искусства, литературы, для мирового сообщества».

Не случайно Форум получил поддержку Совета Федерации и Государственной Думы, ряда соответствующих министерств, а Минкультуры России включило его в программу мероприятий к 1150-летию российской государственности (см. сайт министерства ).

Программа Форума, который проводится в 2012 году, отражает исключительную насыщенность этого года важными знаменательными и юбилейными датами: это и 1150-летие нашей государственности, и 400-летие освобождения Москвы от польских интервентов, и 200-летие Отечественной войны 1812 года, и 90-летие образования СССР, и 70-летие начала Сталинградской битвы и другие. Поэтому Форум имеет не только всероссийский масштаб, но и международное звучание. Огромное значение в нём имеет еще и Фестиваль культуры и искусства народов России. Народов, в течение веков вносивших свой вклад в становление уникального по своей многонациональности государства. Народов, создавших во взаимодействии с русским народом и через взаимообогащение своих культур с русской культурой новую цивилизацию, которая уже столетиями обогащает мировую культуру и искусство.

Отсюда представляется вполне естественным, что «Форум народов России» получил поддержку со стороны ЮНЕСКО – Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Штаб-квартира ЮНЕСКО, расположенная в Париже, поручила руководству своего Московского офиса обеспечить представительство Организации в Оргкомитете «Форума народов России» и выступить с докладом на Международной научно-практической конференции Форума. More

01 августа 2012 года.

ФОРУМ ВКЛЮЧЁН В ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСВА КУЛЬТУРЫ РФ

Информационный Центр Оргкомитета Международного «Форума народов России» уже сообщал о том, что Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский обратился к организаторам и участникам Форума с приветственным словом , в котором отметил:

«…Наша общая задача – сохранить и передать молодым поколениям чувство гордости за прошлое и настоящее родной земли, уважение к другим народам. И отрадно, что программа Форума демонстрирует живой интерес к непреходящим духовным ценностям. Убеждён, проведение Форума способствует развитию творческого начала, воспитанию добрых чувств и патриотизма».

А в письме Первого заместителя министра культуры РФ А. Бусыгина на имя председателя Оргкомитета «Форума народов России» народного артиста СССР А. Джигарханяна говорится, что Министерство культуры приняло решение о включении мероприятий Форума в график основных торжественных мероприятий празднования 1150-летия российской государственности. More

06 июля 2012 года.

МИНКУЛЬТУРЫ РФ О ФОРУМЕ НАРОДОВ РОССИИ

Министерство культуры РФ поддержало проведение Международного «Форума народов России», проводимого по инициативе Федерального журнала «СЕНАТОР» в честь 1150-летия российской государственности. Об этом говорится в письме заместителя министра культуры РФ А.Е. Бусыгина на имя председателя Оргкомитета Форума народного артиста СССР А.Б. Джигарханяна, в котором он, оценивая программные мероприятия Форума, пишет:

«Учитывая проведение в рамках программы Форума крупномасштабных культурных проектов, Минкультуры России приняло решение о включении Форума в график проведения основных торжественных мероприятий празднования 1150-летия зарождения российской государственности».

Оргкомитет Форума получил также поддержку телеканала «Культура»: по распоряжению главного редактора телеканала С.Л. Шумакова принято решение оказать информационную поддержу Форуму, транслировать заключительный гала-концерт участников Фестиваля народного творчества и искусства «Россия – семья народов».

Напомним, что Форум проходит при поддержке Совета Федерации, Государственной Думы, Министерства иностранных дел, Министерства культуры, Министерства регионального развития, Министерства образования и науки, а также Общественной палаты Российской Федерации, научных, общественных организаций и администраций регионов России.

Официальный оператор Международного «Форума народов России» – Федеральный журнал «СЕНАТОР»; он действует от имени и по поручению Оргкомитета Форума, привлекает отечественных и зарубежных участников, заключает договоры с государственными и частными структурами в целях реализации проектов и программ Форума.

В настоящее время, на первом этапе Форума, до 30 сентября, принимаются заявки на участие в Форуме. More

18 июня 2012 года.

СТАРАЯ ЛАДОГА И РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

Всероссийская научно-практическая конференция «Зарождение российской государственности «Старая Ладога в истории и культуре Евразийского мира» открылась в Старой Ладоге Волховского района Ленинградской области, которая посвящена 1150-летию российской государственности. Об этом сегодня, 18 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ленобласти.

Как объясняют ученые, отмечаемая в этом году дата способствует широкому, всестороннему освещению вопросов становления государственности на Руси, и научное сообщество активно включилось в этот процесс.

В форуме принимают участие известные ученые: заведующий отделом славяно-финской археологии Института материальной культуры РАН Анатолий Кирпичников, ректор Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина Вячеслав Скворцов, ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Старая Ладога» Борис Васильев, руководитель архитектурно-реставрационной мастерской НИИ «Спецпроектреставрация» Сергей Лазарев, протоиерей благочинный Кировского округа Санкт-Петербургской епархии Вячеслав (Харинов).

В программе конференции – научные чтения, посещение Музея археологии, знакомство с экспозициями Музея-заповедника «Старая Ладога» и Староладожской крепости, секционные заседания.

Напомним, что в ходе одного из последних заседаний Законодательного собрания Ленобласти губернатор Александр Дрозденко поручил активизировать участие правительства региона в юбилейных мероприятиях по случаю 1150-летия российской государственности.

«Не понимаю, почему этой инициативе не уделялось до этого момента должного внимания, – сказал Александр Дрозденко. – Обидно, что я узнаю от коллеги – губернатора Новгородской области Сергея Митина – о том, что там вовсю готовятся мероприятия к 1150-летию российской государственности. Опять делается попытка доказать, что российская государственности зародилась в Новгороде, хотя всем известно, что первая столица Древней Руси – Старая Ладога». More

12 июня 2012 года.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕИ «ФОРУМА НАРОДОВ РОССИИ»

Около года назад, на встрече с учёными-историками в связи с предстоящим 1150-летием зарождения российской государственности, президент России подчеркнул важность консолидации народов России и всего общества. Наша страна возникла в результате совместного развития многих народов, отметил он, и надо отмечать вклад всех народов в её становление, и 1150-летие российской государственности должно быть праздником всех жителей страны, всех ее народов.

Глава государства говорил о том, о чём в последние годы с тревогой говорили многие: об отсутствии в стране чёткой национальной политики, что приводит к накоплению проблем, к вспышкам межнациональных конфликтов.

Именно в это время редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» начала свою работу над новым большим проектом «Форум народов России», инициировав его как юбилейный проект в рамках празднования 1150-летия российской государственности с участием представителей всех народов Российской Федерации и других республик бывшего СССР. К началу 2012 года по инициативе журнала было подписано соглашение с рядом институтов Российской Академии наук и общественных организаций о проведении в течение 2012 года Международного «Форума народов России». Был создан Оргкомитет Форума, который возглавляет Народный артист СССР А.Б. ДЖИГАРХАНЯН. More

25 мая 2012 года.

ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА «ФОРУМ НАРОДОВ РОССИИ»

В Государственной Думе РФ рассмотрено обращение Председателя Оргкомитета Международного «Форума народов России» Народного артиста СССР А.Б. Джигарханяна и главного редактора Федерального журнала «СЕНАТОР» Ф.А. Искендерова о проведении «Форума народов России». В ответном письме Председатель Комитета ГД по делам национальностей Г.К. Сафаралиев пишет: «Уважаемый Армен Борисович!

В соответствии с поручением (К №1.1-3399 от 03.05.2012г.) Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина, Комитет Государственной Думы по делам национальностей изучил Ваше обращение и сообщает следующее.

Для нашей многонациональной страны утверждение принципов национального взаимоуважения и согласия имеет принципиальное значение. Именно духовность, культура во всем её многообразии могут и должны охранять нас всех от агрессивной идеологии экстремизма и терроризма.

Отрадно, что одним из главных направлений Международного «Форума народов России» является формирование взаимного уважения друг к другу, к истории, культуре и обычаям народов России, а также развитие патриотизма у гражданского общества нашей страны.

Комитет Государственной Думы по делам национальностей поддерживает проведение Международного «Форума народов России» и Фестиваля народного творчества «Россия – семья народов…». Комитет Госдумы выразил также готовность провести во время осенней сессии Госдумы вместе с Оргкомитетом Форума семинары и круглые столы, приуроченные к 1150-летию зарождения российской государственности, к 400-летию преодоления Смуты, к 200-летию Отечественной войны 1812 года и других юбилеев исторических событий. Их материалы будут использованы в публикациях Оргкомитета Форума: в спецвыпуске журнала «СЕНАТОР», на его портале в Интернете и в книге-двухтомнике, которая будет издана по материалам «Форума народов России».

Г.К. Сафаралиев обратился также к организаторам и участникам Форума с приветствием...

17 мая 2012 года.

САРАТОВ ГОТОВИТСЯ К «ФОРУМУ НАРОДОВ РОССИИ»

Накануне нового 2012 года в Москве состоялось подписание Соглашения о проведении в честь 1150-летия Российской Государственности «Форума народов России». В его рамках осенью этого года пройдут Международная практическая конференция, фестиваль народного творчества «Россия – семья народов», Международный конкурс художников «Моя Россия», фотоконкурс «Россия глазами её народа», интернет-фестиваль документального кино «Кадры тысячелетий» с участием российских и зарубежных кинодокументалистов и телекомпаний.

К «Форуму народов России» готовятся и саратовские краеведы, писатели, фотохудожники. Интервью с председателем региональной ассоциации саратовских писателей АЛЕКСАНДРОМ АМУСИНЫМ.



ГТРК «САРАТОВ»

11 апреля 2012 года.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА ФОРУМА

Общественная палата Российской Федерации поддерживает проведение Международного «Форума народов России», посвящённого 1150-летию российской государственности. Об этом пишет в своём письме Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению историко-культурного наследия П.А. Пожигайло на имя Председателя Оргкомитета «Форума народов России» А.Б. Джигарханяна. Автор письма также сообщает, что он будет представлять Общественную палату в Оргкомитете Форума и «готов принять участие в подготовке и проведении» Форума.

Ещё раньше замминистра МИД РФ Геннадий Гатилов, отмечая масштабность проводимого Международного «Форума народов России», также сообщил, что МИД России поддерживает Форум и предложил в качестве представителя МИДа в состав Оргкомитета кандидатуру начальника отдела Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека А.А. Салтычёва.

Напоминаем, что одной из важных целей Международного «Форума народов России» является показать уникальный опыт нашей страны как многонационального государства, а также значение её культуры, искусства, литературы для российского и мирового сообщества вообще. Этот масштабный проект планируется провести при активной поддержке и финансовом участии Правительства России, субъектов РФ, местных самоуправлений, меценатов и спонсоров.

Международный «Форум народов России» будет проходить в три этапа:

I этап: приём заявок на участие в Форуме, приём материалов по тематике Форума – с 27 марта по 30 сентября 2012 года;

II этап: подготовка и выпуск специального номера Федерального журнала «СЕНАТОР», посвящённого 1150-летию российской государственности, с лучшими материалами авторов-участников Форума, поступившими в адрес Оргкомитета – с 10 августа по 30 октября 2012 года;

III этап: проведение Международной научно-практической конференции «Форум народов России» – с 01 по 05 ноября 2012 года.

В рамках Форума состоятся также следующие крупные мероприятия:

Международный конкурс художников «Моя Россия» с последующей выставкой и возможной продажей работ участников «Вернисажа Россия-1150» в дни работы Международной конференции; лучшие работы с информацией об авторах будут опубликованы в книге-фотоальбоме, в спецвыпуске журнала «СЕНАТОР» и на портале журнала в Интернете – с 27 марта по 30 сентября 2012 года.

Международный фотоконкурс «Россия глазами её народов» (этюды, пейзажи, в т.ч. городские и сельские, портреты современников и из прошлого времени, тематические сюжеты о России и жизни ее народов). Лучшие работы с информацией об авторах будут опубликованы в книге-фотоальбоме, в спецвыпуске журнала «СЕНАТОР» и на портале журнала в Интернете – с 27 марта по 30 сентября 2012 года.

Приём ранее не опубликованных или малоизвестных произведений писателей и журналистов на темы Форума с последующей их публикацией в двухтомнике «Энциклопедия народов России», журнале «СЕНАТОР» и на его портале в Интернете – с 27 марта по 30 сентября 2012 года.

Всероссийский фестиваль народного творчества «Россия – семья народов» с участием творческих коллективов, исполнителей песен и народной музыки, мастеров народного творчества, хранителей обычаев и традиций народов.

Интернет-фестиваль документального кино «Кадры тысячелетий» с участием российских и зарубежных кино- и теледокументалистов и телекомпаний, с показом их работ на видеоканале SenatFilm Федерального журнала «СЕНАТОР» – с 27 марта по 30 декабря 2012 года.

Подготовка и выпуск двухтомника «Энциклопедия народов России» и фотоальбома «Россия глазами её народов», посвящённых 1150-летию российской государственности – с 30 августа по 30 декабря 2012 года.

30 марта 2012 года.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ПОДДЕРЖАЛА ФОРУМ НАРОДОВ РОССИИ

Международный «Форум народов России», посвящённый 1150-летию российской государственности, поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В своём письме в адрес Оргкомитета Форума она отметила:

«…Этнокультурное многообразие российских народов и идеалы добрососедства веками способствовали сплочению нации. Именно поэтому в высшей степени актуальна цель Форума, которая заключается в осмыслении и раскрытии значения основных периодов становления России. Особую значимость приобретают вопросы, связанные с культурой, обычаями и традициями народов, межнациональными отношениями.

Сегодня для успешного решения стратегических задач модернизации экономики, построения сильного, социально ориентированного государства, его интеграции в мировое хозяйство необходимо сохранение гражданского мира, общественной стабильности. Важнейшим условием этого является межнациональное и межконфессиональное согласие, проведение взвешенной национальной политики.

Уверена, что Форум будет способствовать развитию самобытной культуры народов России с их богатейшим историческим и духовным наследием, укреплению федеративных отношений…».

Важно отметить, что спикеру верхней Палаты российского парламента предложено выступить с докладом на Международной научно-практической конференции «Форум народов России», которая намечена на ноябрь 2012 года.

О своей поддержке Форума и готовности участвовать в его мероприятиях заявили также ряд министерств и ведомств Правительства Российской Федерации, научно-образовательные учреждения и общественные организации. Оргкомитет надеется, что идеи Международного «Форума народов России», посвящённый 1150-летию российской государственности, также будут поддержаны многими государственными деятелями России, – главами национальных республик, краёв, областей и округов – субъектов Российской Федерации, и лидерами стран СНГ, которые примут в нём участие.

27 марта 2012 года.

В ЧЕСТЬ 1150-ЛЕТИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Сегодня, 27 марта 2012 года – в День своего 16-летия, Федеральный журнал «СЕНАТОР», организатор и координатор мероприятий Международного «Форума народов России», опубликовал официальный текст Положения, подробно изложив в нём о предстоящих планах Оргкомитета в рамках начавшегося широкомасштабного Форума, посвящённого 1150-летию российской государственности, а также и об условиях для претендентов на участие в Форуме.

В частности, в нём говорится следующее: «Международный «Форум народов России» объявлен в честь 1150-летия Российской государственности и Года российской истории – в целях содействия исполнению указов президента России от 3 марта 2011 г. № 267 «О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности» и от 9 января 2012 г. № 49 «О проведении в Российской Федерации Года российской истории». Девиз Форума: «З н а т ь п р о ш л о е, з а б о т и т ь с я о н а с т о я щ е м, д у м а т ь о б у д у щ е м !».

Главная цель Форума – в рамках сегодняшних знаний осветить ключевые этапы истории России как уникального многонационального государства, показать многовековые взаимоотношения народов России с русским народом, большое значение этих отношений для сохранения и развития культурной идентичности народов, для их взаимоуважения и сближения. С этой целью в рамках Форума будет проведена международная научно-практическая конференция, на которой смогут выступить представители всех народов России и других стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Форум как своеобразный «парад народов России» станет авторитетной общественно-политической, гражданской, культурной трибуной. Он будет иметь большое просветительское и воспитательное значение для подрастающего поколения, покажет во всей значимости вековые узы, связывающие народы сегодняшней России между собой, с братскими народами Украины, Белоруссии, Прибалтики, Закавказья и Средней Азии, а также с народами Болгарии, Сербии, Черногории и других стран. Тем самым Форум будет способствовать ещё большей консолидации российского общества, укреплению в нем чувства патриотизма и межнациональных отношений, развитию чувства общности истории и судьбы с народами России и других стран на постсоветском пространстве…

Итак, всех желающих, кто неравнодушен к отечественной истории и культуре, приглашаем принять участие в мероприятиях Международного «Форума народов России», посвящённого 1150-летию российской государственности, а более подробно о нём вы можете узнать здесь: More