ОЛЕГ ФИЛЬ

Режиссёр-документалист

Вице-президент и художественный руководитель Центра казачьей культуры «Ставрополь – город Святого Креста». Главная Оргкомитет Положение Участники Партнёры Пресс-центр



Документальный фильм

«НИКОЛАЙ ТУРОВЕРОВ. СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ»

«Николай Туроверов. Страницы жизни» – это фильм-биография величайшего казачьего поэта русского зарубежья, донского казака Николая Николаевича Туроверова (1899-1972), поставленный на его стихах режиссёром Олегом Филем в исполнении артистов Тольяттинского молодёжного драматического театра.

Николай Николаевич Туроверов был урождённым донским казаком, он едва успел закончить реальное училище, когда началась Первая мировая война. Наскоро пройдя обучение в Новочеркасском военном училище, 18-летним юношей он попал в Атаманский полк. Так началась взрослая жизнь будущего казачьего поэта Николая Туроверова, героя документального фильма «Николай Туроверов. Страницы жизни». Потом были Революция, Белая гвардия, эмиграция, а после – Вторая мировая война, когда Туроверов воевал в составе Французского Иностранного легиона, развернувшего фронт против немцев в Африке.

И всю свою жизнь Николай Николаевич писал стихи. Некоторые из них сегодня стали известными на всю страну песнями, как, например, песня «Мой конь», исполненная группой «Любэ».

Фильм «Николай Туроверов. Страницы жизни» – участник Интернет-фестиваля «Кадры тысячелетия» (видеоканал SENATFILM Федерального журнала СЕНАТОР), проводимого в честь 1150-летия зарождения российской государственности в рамках Международного «Форума народов России» (2012 г.).