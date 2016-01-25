Документальный фильм «НИКОЛАЙ ТУРОВЕРОВ. СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ»
«Николай Туроверов. Страницы жизни» – это фильм-биография величайшего казачьего поэта русского зарубежья, донского казака Николая Николаевича Туроверова (1899-1972), поставленный на его стихах режиссёром Олегом Филем в исполнении артистов Тольяттинского молодёжного драматического театра.
Николай Николаевич Туроверов был урождённым донским казаком, он едва успел закончить реальное училище, когда началась Первая мировая война. Наскоро пройдя обучение в Новочеркасском военном училище, 18-летним юношей он попал в Атаманский полк. Так началась взрослая жизнь будущего казачьего поэта Николая Туроверова, героя документального фильма «Николай Туроверов. Страницы жизни». Потом были Революция, Белая гвардия, эмиграция, а после – Вторая мировая война, когда Туроверов воевал в составе Французского Иностранного легиона, развернувшего фронт против немцев в Африке.
И всю свою жизнь Николай Николаевич писал стихи. Некоторые из них сегодня стали известными на всю страну песнями, как, например, песня «Мой конь», исполненная группой «Любэ».
Фильм «Николай Туроверов. Страницы жизни» – участник Интернет-фестиваля «Кадры тысячелетия» (видеоканал SENATFILM Федерального журнала СЕНАТОР), проводимого в честь 1150-летия зарождения российской государственности в рамках Международного «Форума народов России» (2012 г.).
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