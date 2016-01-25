О МЕЖДУНАРОДНОМ

«ФОРУМЕ НАРОДОВ РОССИИ»

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Художник Б.Виллевальде. Открытие памятника 1000-летия России в Новгороде в 1862 г. Накануне нового 2012 года в Москве состоялось подписание Соглашения о проведении в честь 1150-летия российской государственности «Форума народов России». Оно предусматривает проведение с 01 января по 30 декабря 2012 года Международного «Форума народов России» и в его рамках Международной научно-практической конференции «Форум народов России». Главная цель Форума – широкое обсуждение вопросов истории и современности России как уникального многонационального государства, ключевых этапов становления государственности, истории страны и её народов. Учитывая большое внутриполитическое и международное значение Форума в сегодняшних условиях, Оргкомитет Форума счёл необходимым предложить принять участие в его проведении широкому кругу государственных и иных отечественных и зарубежных организаций и структур. Официальные обращения будут направлены президенту и председателю Правительства Российской Федерации, главам ряда министерств и ведомств, республик, краёв, областей и автономных округов России и русским диаспорам за рубежом.

Форум призван сыграть большую роль в консолидации всего российского общества, в популяризации истории, культуры, традиций и обычаев всех народов Российской Федерации – с этой целью на Конференции будет предоставлено слово представителям всех народов и национальных образований России. Всероссийское юбилейное мероприятие осветит примеры многовековых взаимоотношений различных народов России с русским народом и их значение для сохранения культурной идентичности народов, для укрепления их взаимоуважения и сближения. 1150-летний юбилей зарождения Российской государственности – это и повод обсудить вопросы государственного устройства современной России, развития российского федерализма, местного самоуправления и гражданско-правового государства.

Учитывая международный масштаб и общественно-политическое значение Форума, его организаторы планируют создать Международный общественно-научный Совет Форума, в котором будут представлены видные учёные, государственные и общественные деятели России, главы субъектов Российской Федерации, руководители компаний и банков, в том числе представители СНГ – республик бывшего Советского Союза, и других стран.

В целях обеспечения оперативной и широкой информации о программных задачах Форума, его Оргкомитет и Федеральный журнал «СЕНАТОР» в Интернете открыли специальный сайт, где планируется создание электронной базы данных о многонациональной России, представляющей практический интерес для всех граждан страны, включая учащихся и студентов. «Энциклопедия народов России» – так будет названа электронная база данных; её избранные материалы, в т.ч. доклады и выступления участников конференции, войдут в одноименную книгу и в спецвыпуск Федерального журнала «СЕНАТОР», тираж которых будет распространён по библиотекам и учебным заведениям России.

Исходя из того, что предстоящий юбилей Российской Государственности и Международный «Форум народов России» будут событиями содержательными и многоплановыми, Оргкомитет Форума принял решение провести его в несколько этапов.

На первом этапе Форума будет объявлено о проведении Фестиваля народного творчества и искусства «Россия – семья народов», Международного творческого конкурса художников «Моя Россия», Международного фотоконкурса «Россия глазами её народов» и Международного конкурса писателей и журналистов на лучшую работу по теме «История России в лицах и событиях». На этом этапе начнётся и приём материалов от авторов-докладчиков, изъявивших желание выступить на Международной научно-практической конференции «Форум народов России».

На втором этапе будет проходить отбор материалов, поступивших в адрес Оргкомитета Форума, их публикация на сайте «Форум народов России», создание спецвыпуска Федерального журнала «СЕНАТОР» и двухтомной книги «Энциклопедия народов России», куда войдут избранные материалы авторов-участников Форума. Одновременно будет подготовлена к изданию и книга-альбом из фотоматериалов, присланных на Конкурс «Россия глазами её народов».

На третьем этапе Форума намечается его главное событие – проведение Международной научно-практической конференции «Форум народов России» с её торжественным открытием в стенах Российской Академии наук. В дни работы Форума в Москве состоятся и выступления участников-победителей Фестиваля народного творчества и искусства «Россия – семья народов» – народных коллективов и семейных ансамблей. Заключительный этап Конференции – принятие Резолюции Форума от имени народов России и его Обращения на имя главы государства.

На четвёртом этапе планируется издание двухтомника «Энциклопедия народов России», книги-альбома «Россия глазами её народов», а также завершение публикации документальных кинокартин и других видеоматериалов на сайте Форума.

Чрезвычайно насыщенной предусматривается программа Международной научно-практической конференции «Форум народов России». В рамках конференции будет отражена вся история России – от начала и до настоящего времени, основные этапы и события многовековой давности, отстаивание независимости Государства Российского, войны и революции, выпавшие на долю нашей страны.

Уникальной по раскрытию будет одна из главных тем Конференции: Россия многонациональная и многоконфессиональная. Здесь намечаются такие обзорные доклады как «Приращение могущества России её народами», «Православие и российская государственность», «Национальный вопрос в царской России, в СССР и в сегодняшней России», «Народы России и русский народ: взаимовлияние в развитии», «Традиции и обычаи народов как их национальный иммунитет от ассимиляции»…

В ходе подготовки и проведения Конференции представители всех народов России в лице учёных и публицистов, историков, археологов, этнографов, антропологов, краеведов, искусствоведов и других, получат возможность рассказать об истории своего народа, о его присоединении к России, о многовековых отношениях с русским народом, о его традициях и обычаях, о его сегодняшнем положении, проблемах и перспективах развития. Такое же большое внимание будет уделено выступлениям представителей разных конфессий с информацией о пройдённом в составе России пути, сегодняшнем состоянии, взаимодействии и сотрудничестве с другими конфессиями.

Мы уверены, что Форум как своеобразный парад народов России , как авторитетная общественно-политическая и гражданская трибуна, будет иметь и большое просветительское, воспитательное значение. Он покажет во всей значимости исторические узы, веками связывающие народы сегодняшней России с братскими народами Украины, Белоруссии и Казахстана, Прибалтики, Закавказья и Средней Азии, а также с народами Болгарии, Сербии, Черногории.

Как упоминалось выше, работа Форума будет сопровождаться культурной программой в рамках намеченного Фестиваля народного творчества и искусства «Россия – семья народов», победители которого получат право выступить в Москве во время проведения международной конференции, что позволит создать для жителей столицы и её гостей настоящий праздник многонациональной культуры народов нашей страны, какого не было в России уже больше двадцати лет.

Во время Конференции «Форум народов России» предусматривается также проведение выставки-продажи работ художников – участников Международного творческого конкурса художников «Моя Россия», и мастеров народного творчества; их работы смогут приобрести музеи и частные коллекционеры.

После январских праздников на сайте «Форум народов России» будет опубликовано Положение об участии в Международной научно-практической конференции «Форум народов России», а также об участии в литературно-публицистическом, изо- и фотоконкурсах, предусмотренных в рамках Форума. Адрес сайта в Интернете: http://www.minnation.senat.org

E-mail Оргкомитета: senatforum(at)senat.org

Свои письма с пожеланиями «Форуму народов России» и откликами на его события вы можете присылать нам по указанному выше адресу электронной почты с пометкой «НА ФОРУМ».