ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ

ИДЕЮ «ФОРУМА НАРОДОВ РОССИИ»

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«Вопросы межнационального развития, межнационального благополучия требуют

открытого, широкого, но вместе с тем исключительно деликатного и компетентного подхода».

Президент России В. ПУТИН Около года назад, на встрече с учёными-историками в связи с предстоящим 1150-летием зарождения российской государственности, президент России подчеркнул важность консолидации народов России и всего общества. Наша страна возникла в результате совместного развития многих народов, отметил он, и надо отмечать вклад всех народов в её становление, и 1150-летие российской государственности должно быть праздником всех жителей страны, всех ее народов.

Глава государства говорил о том, о чём в последние годы с тревогой говорили многие: об отсутствии в стране чёткой национальной политики, что приводит к накоплению проблем, к вспышкам межнациональных конфликтов.

Именно в это время редакция Федерального журнала «СЕНАТОР» начала свою работу над новым большим проектом «Форум народов России», инициировав его как юбилейный проект в рамках празднования 1150-летия российской государственности с участием представителей всех народов Российской Федерации и других республик бывшего СССР. К началу 2012 года по инициативе журнала было подписано соглашение с рядом институтов Российской Академии наук и общественных организаций о проведении в течение 2012 года Международного «Форума народов России». Был создан Оргкомитет Форума, который возглавляет Народный артист СССР А.Б. ДЖИГАРХАНЯН. Сегодня в Оргкомитете уже представлены Министерство регионального развития РФ, Министерство образования и науки РФ, МИД РФ, Институт этнологии и антропологии РАН, Институт Дальнего Востока РАН, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ, Общественная палата РФ, Региональный общественный Фонд «Маршалы Победы», ряд общественных и других организаций. В настоящее время в Оргкомитете Форума ведётся активная работа со многими регионами России, которые охотно поддержали проведение Форума и, в его рамках, Фестиваля народного творчества и искусства «Россия – семья народов». В ряде регионов идет подготовка к проведению регионального этапа этого Фестиваля, победители которого поедут как делегаты своих народов в Москву для участия в гала-концерте, который состоится в дни работы Международной научно-практической конференции «Форум народов России» (предположительно в начале ноября 2012 г.).

Актуальность мероприятий, намеченных в рамках «Форума народов России» с его девизом: «Знать прошлое, заботиться о настоящем, думать о будущем!», – определяется не только указами Президента РФ «О праздновании 1150-летия зарождения российской государственности» и «О проведении в Российской Федерации Года российской истории». На днях в Санкт-Петербурге состоялась встреча Президента РФ В. Путина с членами только что созданного при Президенте Совета по межнациональным отношениям. В своём выступлении В. Путин поддержал идею «Форума народов России»: «Мне кажется, очень хорошая идея сейчас была сформулирована – по поводу необходимости создания фестиваля народного творчества различных регионов России и различных этносов…».

Ещё два года назад, когда впервые были сформулированы идеи проведения нынешнего Форума, журнал «СЕНАТОР» писал: «Наша страна – многонациональная. Но уже практически 20 лет в ней нет никакой национальной политики. Хотя в новой России у её народов не могли не возникнуть и новые проблемы, – с ними даже не к кому обратиться, что только усугубляет их. Вот мы и решили, в отсутствие в стране структур, компетентно занимающихся национальной политикой, организовать этот Форум и в его рамках создать Интернет портал, чтобы каждый народ России мог, во-первых, представить себя на ней, рассказать о своей истории, имеющихся проблемах и своём видении их решения; а во-вторых, обсуждая вместе с другими народами и свои, и «чужие» проблемы, совместно попытаться найти их решение именно в контексте общих проблем и общих интересов. Тем самым все мы будем, наверное, более понятны и близки друг другу, проникнемся сознанием того, что в нашей стране нет чужих проблем, – они все наши, общие. И решать их можно только вместе». Отрадно, что в год 1150-летия российской государственности идеи Форума нашли свое отражение в государственных актах и законах, в выступлениях и решениях руководителей государства. Полагаем, что это еще больше активизирует работу администраций и правительств субъектов РФ по их подготовке к участию в мероприятиях Форума – мероприятиях долгожданного и красочного праздника всех народов нашей многонациональной страны.

В СОВЕТЕ ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

(текст выступления президента России) В.ПУТИН: Уважаемые коллеги, друзья, добрый день!

Вы уже наверняка знаете, что на этой неделе подписан Указ Президента Российской Федерации о создании Совета по межнациональным отношениям при Президенте России. Утверждён персональный состав Совета. Отмечу, что большинство членов Совета – это не чиновники, а представители гражданского общества, руководители национальных организаций, неправительственных объединений, эксперты и учёные.

Такой подход, я думаю, логичен. Думаю, что вы с этим согласны. Потому что вопросы межнационального развития, межнационального благополучия требуют открытого, широкого, но вместе с тем исключительно деликатного и компетентного подхода. И Совет как раз должен стать площадкой для профессиональной дискуссии, для выработки стратегических содержательных решений в сфере национальной политики.

Одновременно он призван выполнять и роль инструмента обратной связи: члены Совета должны находиться в постоянном контакте с национальными объединениями, с диаспорами, с федеральными и региональными органами власти, давать объективную и достоверную оценку, доводить эту информацию с мест, что в том числе позволит своевременно реагировать на потенциальные риски, угрозы, способные спровоцировать конфликты на этнической почве.

Считаю важным, чтобы мы, не откладывая, приступили к этой работе. Не откладывая – я имею в виду закончившийся у нас период выборов в федеральные органы власти, парламентские и президентские. Вы знаете, что и в своей предвыборной программе я уделил этому достаточно много времени и внимания. Считаю это одним из ключевых вопросов, содержательных – для благополучия России, для её будущего. На какие моменты считаю необходимым обратить внимание.

Первое: я прошу всех членов Совета активно включиться в работу по подготовке Стратегии государственной национальной политики России. Этот базовый документ необходимо сформировать до конца текущего года. Естественно, что он будет утверждён только после широкого общественного обсуждения.

При разработке Стратегии нужно обязательно учесть все нюансы: это вопросы образования, исторического просвещения, культуры, развития русского и других языков народов нашей страны. Это очень тонкий вопрос и очень важный. Мы всегда гордились и по праву гордимся до сих пор разнообразием нашей культуры. И в этом – сила нашего многонационального народа. У нас не одна, не две, не три опоры, а гораздо больше этих опор. Но ко всему нашему наследию, к имеющемуся богатству нужно бережно относиться.

К сожалению (и здесь тоже присутствуют люди, которые занимаются этими проблемами многие-многие годы своей жизни, вы знаете их не понаслышке), даже языки исчезают. Казалось бы, что это такая вещь, которая дана нам навечно. Нет. А в прежние десятилетия, ещё в советское время, при всей критике того периода, можно многое было бы покритиковать, но всё-таки, я знаю это не понаслышке тоже, много внимания и необходимых средств выделялось на поддержание журналов, на издание книг на языках народов России. И это бережное отношение позволяло сохранять культуру малых народов. К сожалению, многое утрачено за последнее время.

Второе: я уже говорил, что нам важно иметь механизмы мониторинга ситуации в сфере межнациональных отношений, в том числе видеть, где неэффективность, некомпетентность, иногда безответственность отдельных представителей власти нарушает права и интересы людей. А мы знаем, что как раз несправедливость, коррупция, следующая за ней, откровенная предвзятость очень часто становятся питательной средой для межэтнического напряжения, а кое-кому, к сожалению, нравится разжигать эту межэтническую напряжённость. Поэтому просил бы членов Совета активно взаимодействовать с правозащитными организациями, с другими институтами гражданского общества. Нам вместе нужно отладить механизмы урегулирования и профилактики потенциально конфликтных ситуаций, разрешения спорных проблем, в которых присутствует какой-то национальный элемент, национальный момент.

Третье: просил бы членов Совета подключиться к экспертизе норм законодательства, затрагивающих вопросы национальной политики и миграционной политики. В том числе это касается проектов актов, направленных на усиление ответственности за нарушение законодательства в сфере миграции. Наше законодательство должно быть понятно и комфортно добропорядочным

Наконец, четвёртое: рассчитываю, что Совет сыграет конструктивную роль в дальнейшем развитии межнационального, межконфессионального, межэтнического диалога, в консолидации общества вокруг принципиальной позиции – решительного неприятия любых проявлений сепаратизма, национального и религиозного экстремизма и радикализма.

В заключение хотел бы ещё раз подчеркнуть: национальное согласие, межнациональное благополучие, межэтнический мир, гармония – это определяющие вопросы для нашего общества, для целостности Российского государства. По сути, это основа для стабильного и суверенного развития России, для решения долгосрочных задач в экономике, в социальной сфере, в государственном строительстве, во внешней политике. И все шаги, предпринимаемые в сфере межнациональных, межэтнических отношений, должны быть точно выверены, приняты обществом и эффективно реализованы. Цена ошибок, непоследовательных действий исключительно высока. Поэтому я очень рассчитываю, уважаемые коллеги, на нашу совместную, напряжённую и содержательную работу.

Со многими из вас мы знакомы очень давно, в течение многих лет я знаю вас и как людей очень порядочных, болеющих за это направление, за эту сферу нашей государственной жизни и знающих эту проблему. Это всё, что я хотел бы сказать вначале. Ещё раз хочу подчеркнуть, рассчитываю на нашу совместную эффективную работу. <…>

Мне кажется, очень хорошая идея сейчас была сформулирована – по поводу необходимости создания фестиваля народного творчества различных регионов России и различных этносов.

Удмуртские бабушки, как известно, недавно самым ярким образом показали, насколько это привлекает внимание и как это близко сердцу представителей любой нации, проживающей в России. Я уверен, что к какой бы национальной группе человек ни относился, он не только с любопытством, а с большой симпатией отнёсся к тому, как достойно эти бабушки из Удмуртии представляли нашу многонациональную страну на таком международном культурном мероприятии, на котором подобных вещей никогда не было. Поэтому, используя этот опыт, мне кажется, можно было бы реализовать и Ваше предложение. Давайте вместе подумаем и сформулируем его в самое ближайшее время.

В целом мне кажется, что мы действительно на правильном пути. Я очень рассчитываю на то, что все члены Совета будут работать активно. Уже сейчас видно, что у вас много идей, предложений, оценки очень глубокие, правильные. Уверен, что мы вместе с вами сможем многое сделать в сфере культуры, в сфере совершенствования административных процедур.

И, что очень важно, я хотел бы к этому ещё раз вернуться и на этом сосредоточить внимание: наше законодательство должно в полной мере отвечать и быть адекватным тем вызовам и угрозам, с которыми мы сталкиваемся – не только мы, но и все другие страны, и Россия тоже. Это не значит, что мы должны только ужесточать законодательство. Оно должно быть просто адекватно тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Где-то может быть и ужесточение, но в любом случае нужно, чтобы акты подобного рода обязательно проходили через общественную экспертизу и чтобы представители самых разных народов и этносов участвовали в совершенствовании российского законодательства, с тем чтобы люди, проживающие на любой территории: и те, которые относятся к коренным жителям, и те, которые приезжают, куда-то переезжают, – чтобы все понимали, что в принятии тех или иных нормативных актов принимали участие все общественные организации, высказали своё мнение, и они считают принятие таких или других мер правового регулирования своевременным и адекватным сегодняшнему дню.

Это крайне важная вещь, она должна быть направлена на то, чтобы общество принимало те нормы законодательства и те усовершенствования в действующем законодательстве, которые необходимы не только для того, чтобы мы чувствовали себя уверенно и стабильно, но и для того, чтобы были созданы условия для развития и процветания нашей страны. Я уверен, что мы можем многое сделать для того, чтобы эта работа шла у нас должным образом и была на высоте.

9 июня 2012 года,

Санкт-Петербург

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 1. Совет при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям (далее – Совет) является совещательным и консультативным органом при Президенте Российской Федерации, образованным в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Президентом Российской Федерации.

4. Основными задачами Совета являются:

а) рассмотрение концептуальных основ, целей и задач государственной национальной политики Российской Федерации, определение способов, форм и этапов её реализации;

б) обсуждение практики реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

в) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по определению приоритетных направлений государственной национальной политики Российской Федерации;

г) обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам межнациональных отношений.

5. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и научных организаций;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных организаций и других лиц;

в) привлекать в установленном порядке к работе Совета специалистов, в том числе на договорной основе;

г) направлять членов Совета для участия в проводимых общественными объединениями, научными и другими организациями, федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления мероприятиях, на которых обсуждаются вопросы, касающиеся межнациональных отношений;

д) пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации Президента Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

е) использовать государственные, в том числе правительственные, системы связи и коммуникации.

6. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителей председателя Совета, ответственного секретаря и членов Совета. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

Председателем Совета является Президент Российской Федерации.

В состав Совета могут входить представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, общественных объединений, научных и других организаций.

7. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа своих членов, а также из числа привлечённых к его работе специалистов, не входящих в состав Совета, постоянные и временные комиссии (рабочие группы).

Руководители комиссий (рабочих групп) и их состав определяются председателем Совета.

8. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется президиум Совета, возглавляемый председателем Совета.

В состав президиума Совета входят заместители председателя Совета, ответственный секретарь и другие члены Совета. Персональный состав членов президиума Совета подлежит ежегодной ротации.

9. Президиум Совета:

а) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета;

б) обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с реализацией решений Совета;

в) решает организационные и иные вопросы, связанные с осуществлением информационно-аналитических и экспертных работ в сфере межнациональных отношений;

г) рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений Совета.

10. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета и президиума Совета, а также решение текущих вопросов деятельности Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.

11. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.

Заседания президиума Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Заседания Совета и президиума Совета ведёт председатель Совета либо заместитель председателя Совета.

12. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины членов Совета. Решения Совета принимаются, как правило, при общем согласии его членов. По решению председательствующего на заседании может быть проведено голосование. В этом случае решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

13. Решения Совета и президиума Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании.

Для реализации решений Совета могут издаваться указы, распоряжения и даваться поручения и указания Президента Российской Федерации.

Обеспечение координации действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций по реализации решений Совета возлагается при необходимости на Межведомственную рабочую группу по вопросам межнациональных отношений.

14. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планами, утверждаемыми Президентом Российской Федерации.

15. Совет имеет собственный бланк.

16. Обеспечение деятельности Совета осуществляют соответствующие подразделения Администрации Президента Российской Федерации и Управление делами Президента Российской Федерации.

СОСТАВ СОВЕТА

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ ПУТИН В.В. – Президент Российской Федерации (председатель Совета)

ВОЛОДИН В.В. – первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (заместитель председателя Совета)

КОЗАК Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (заместитель председателя Совета)

БЕЛОУСОВ М.В. – заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике (ответственный секретарь Совета)

АБДУЛАТИПОВ Р.Г. – председатель совета Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» (по согласованию)

АБРАМЯН А.А. – президент Общероссийской общественной организации «Союз армян России» (по согласованию)

АЛАВЕРДОВ И.Н. – президент Федеральной ассирийской национально-культурной автономии (по согласованию)

БЕЗПАЛЬКО Б.А. – председатель правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» (по согласованию)

ГАНИЧЕВ В.Н. – заместитель главы Международной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор» (по согласованию)

ГИЛЬМУТДИНОВ И.И. – председатель совета Федеральной национально-культурной автономии татар (по согласованию)

ГОВОРУН О.М. – Министр регионального развития Российской Федерации

ГРИНЬ В.Я. – заместитель Генерального прокурора Российской Федерации (по согласованию)

ДЕМЕТЕР Н.Г. – президент регионального совета Федеральной национально-культурной автономии российских цыган (по согласованию)

ДЖАРАШТИЕВ И.А. – председатель совета Федеральной национально-культурной автономии карачаевцев России (по согласованию)

ДОЛУДА Н.А. – атаман Кубанского войскового казачьего общества (по согласованию)

ДРОБИЖЕВА Л.М. – руководитель Центра исследования межнациональных отношений федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт социологии Российской академии наук

ДУСЕНБАЕВ Т.К. – президент Федеральной национально- культурной автономии казахов России (по согласованию)

ЖУРАВЛЁВ А.А. – председатель Общероссийской общественной организации «Родина – Конгресс русских общин» (по согласованию)

ЗОРИН В.Ю. – председатель Общественного совета Московского дома национальностей (по согласованию)

КАЗАКОВ В.Н. – председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России (по согласованию)

КЕРИМОВ А.П. – президент Федеральной лезгинской национально-культурной автономии (по согласованию)

КИРИЧУК С.М. – председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера (по согласованию)

КУЦЕНКО Г.К. – президент Межрегиональной общественной организации «Информационно-образовательная сеть коренных народов «Льыоравэтльан» (по согласованию)

ЛИВАНОВ Д.В. – Министр образования и науки Российской Федерации

МАРТЕНС Г.Г. – президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев (по согласованию)

МЕДИНСКИЙ В.Р. – Министр культуры Российской Федерации

МЕЛЬНИКОВ И.И. – Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

МИХАЙЛОВ В.А. – заведующий кафедрой национальных и федеративных отношений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

МУЛИУОЛИС А.А. – председатель Федеральной национально-культурной автономии литовцев Российской Федерации (по согласованию)

ОСТРОВСКИЙ М.В. – первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации (по согласованию)

ПАСКАЧЕВ А.Б. – председатель высшего совета Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа» (по согласованию)

ПАТИЕВ Ф.А. – председатель совета Федеральной национально-культурной автономии курдов Российской Федерации (по согласованию)

РОМАНОВА Г.Б. – председатель Федеральной польской национально-культурной автономии «Конгресс поляков в России» (по согласованию)

РОМОДАНОВСКИЙ К.О. – директор ФМС России

САВВИДИ И.И. – президент Федеральной национально-культурной автономии греков России (по согласованию)

САФАРАЛИЕВ Г.К. – председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей (по согласованию)

СКОБЛИОНОК М.А. – президент Федеральной еврейской национально-культурной автономии (по согласованию)

СОКОЛОВ А.В. – руководитель межкомиссионной рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по международному сотрудничеству и общественной дипломатии (по согласованию)

ТИШКОВ В.А. – директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук

ТОРШИН А.П. – первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

ТРУТНЕВ Ю.П. – помощник Президента Российской Федерации

ТУЛТАЕВ П.Н. – председатель совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации» (по согласованию)

ФЁДОРОВ Г.С. – президент Федеральной национально-культурной автономии чувашей России (по согласованию)

ХАРЮЧИ С.Н. – президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (по согласованию)

ХУБУТИЯ М.М. – президент Общероссийской общественной организации «Союз грузин в России» (по согласованию)

ЦО В.И. – президент Общероссийской общественной организации «Общероссийское объединение корейцев» (по согласованию)

ШЕВЧЕНКО М.Л. – президент Региональной общественной организации содействия в изучении культурных, общественных и религиозных процессов в контексте современной политики «Центр стратегических исследований религий и политики современного мира» (по согласованию)