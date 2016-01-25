ФОРУМ ДИАЛОГА КУЛЬТУР

(приветствие ЮНЕСКО участников Международного «Форума народов России»)

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Уважаемые участники Форума!

От имени ЮНЕСКО я рад приветствовать участников и организаторов Международного «Форума народов России», проводимого в год 1150-летия Российской государственности!

Учитывая тот факт, что уровень понимания значимости культуры в обществе зависит от общего концептуального определения сферы культуры и культурной политики, мне особенно приятно отметить актуальность проведения данного Форума, имеющего главной целью осветить ключевые этапы истории России как уникального многонационального государства, показать многовековые взаимоотношения народов, значение этих отношений для сохранения и развития культурной идентичности, взаимоуважения и сближения.

ЮНЕСКО убеждена, что развитие межкультурного и межрелигиозного диалога является ключевым фактором, способствующим устойчивому развитию. В этой связи продвижение диалога культур является для организации одним из приоритетных направлений деятельности, в рамках которого успешно реализуются многочисленные программы и проекты. ЮНЕСКО уделяет большое внимание вопросам популяризации культуры и признания её в качестве стратегического ресурса развития, способствующего реализации человеческого, духовного, и, что немаловажно, экономического потенциала современного общества.

В этой связи хочу еще раз обратить внимание на огромный культурный потенциал, имеющийся у России: это и богатство исторического культурного материального и нематериального наследия, а также значительный потенциал экспертного сообщества, работающего в сфере культуры. В свете многочисленных вызовов в эпоху глобализации, реализация данного потенциала – ключевой элемент устойчивого развития, путь к обновлению и модернизации всего общества.

Я убежден, что Международный «Форум народов России» внесет неоценимый вклад в развитие межкультурного диалога. Участие представителей различных сфер деятельности, безусловно, способствует разностороннему подходу к выработке предпосылок дальнейшего развития диалога и, как следствие, устойчивого развития. Работа Форума является важным фактором на пути к более тесному сотрудничеству на межправительственном уровне в различных сферах общественной деятельности. Я уверен, что результаты и рекомендации, которые могут быть выработаны в рамках данного мероприятия, будут иметь широкое применение на практике, содействуя как социальной интеграции, так и стабилизации политической и экономической сферы.

Позвольте пожелать Вам успешного проведения Форума и выразить надежду на то, что данные направления деятельности будут развиваться и в дальнейшем.

Благодарю за внимание!

FRANCESCO BANDARIN

UNESCO Assistant Director-General