АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН:

«МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ – НАША ГОРДОСТЬ И СИЛА!»

Культура народов России – иммунная система сохранения российской государственности и российского общества.

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Как известно, подготовленная нами в прошлом году программа проведения Международного «Форума народов России» уже на начальном этапе ее реализации получила неожиданную поддержку: В.В. Путин создал при Президенте РФ Совет по национальной политике, а затем инициировал разработку Стратегии государственной национальной политики РФ. Подготовленный проект Стратегии прошел широкое обсуждение в регионах и на федеральном уровне и на днях должен быть подписан Президентом. Разработка такого важного документа потребовала сосредоточения всех компетентных сил, и совершенно логично, что члены Оргкомитета «Форума народов России» из состава Совета по национальной политике предложили приостановить нашу работу по подготовке Форума, что и было сочтено разумным. Более того, Оргкомитет Форума и журнал «Сенатор» приняли активное участие в обсуждении проекта Стратегии, направив свои замечания и предложения в Администрацию Президента и в Рабочую группу по подготовке Стратегии .

Можно сказать, что, несмотря на проделанную большую работу по подготовке Форума, основные его мероприятия, требующие к тому же серьезной государственной поддержки в совершенно новых условиях нового внимания к национальным вопросам после принятия Стратегии, состоятся теперь уже в следующем году. Сегодня же мы публикуем текст приветствия-обращения Председателя Оргкомитета Международного «Форума народов России» А.Б Джигарханяна, отмечая при этом, что предусмотренные в рамках Форума мероприятия как нельзя лучше вписываются в рамки новой государственной национальной политики в нашей многонациональной стране.

Здравствуйте!

Мои дорогие и уважаемые друзья и коллеги!

Прежде всего, я поздравляю всех вас с праздничными юбилеями года 1150-летия зарождения российской государственности – 200-летием Отечественной войны 1812 года, 400-летием преодоления Смуты, 70-летием Сталинградской битвы и других праздников. Но главный праздник наш – это 1150-летие зарождения российской государственности – России, которая исторически как государство сложилась по желанию народов, чьи представители решили объединиться и жить по праву и по закону.

Я очень сожалею, что сегодня я не смогу быть вместе с вами за этим столом (надеюсь, он хлебосольный и уютный!), ибо я как публичный человек никогда почти не был замечен в кругу таких собраний и съездов, хотя это касается нашей культуры. Моё место в театре – на сцене, где я знаю всё, а здесь я уступаю вам своё место и уверен, что вы способны понять и знаете, что все проблемы в нашей многонациональной стране начинаются именно тогда, когда культура наших народов оказывается в положении лежачего. Поверьте, что за многие годы в пространстве бывшего СССР многие проблемы начинались именно с того, что культура какого-то народа была задета и унижена. А ведь культура – это и последняя пристанища государственности России, 1150-летие которой в этом году мы с вами отмечаем. Именно на этом фоне юбилея государственности мы решили организовать и провести наш Форум, чтобы привлечь внимание всех здравомыслящих людей к вопросам истории и культуры народов России и попытаться взглянуть через глубину веков друг другу в глаза и понять – кто мы и с кем мы.

Я повторяю, что ранее не так часто или почти никогда не был замечен как участник таких мероприятий, но когда ещё в прошлом году наш друг Фред-джан Искендеров рассказал мне об этом Форуме, я сразу поддержал его в этом начинании. Ведь организовать и провести в честь юбилея государственности такое мероприятие – культурное мероприятие, касающегося всех народов России – это смелое и Великое дело. Актуальность и востребованность этой инициативы нашла свою поддержку и на государственном уровне: первый указ президента России, подписанный В. Путиным был посвящён именно вопросам межнациональных отношений – созданию специального Совета при президенте РФ, который, как вы знаете, будет также заниматься и вопросами культуры, искусства народов России, и вопросами патриотизма и патриотического воспитания подрастающего поколения, что был обозначен в рамках проводимого нами Форума народов России, объявленного ещё в начале 2012 года.

Что говорить: этот вопрос – проблемы межнациональных отношений в России, давно назрел и ждал своего решения, поэтому нужны были новые подходы и новые взгляды на все эти проблемы, чтобы решать их с учётом вызовов нового времени. Сегодня российское общество другое, чем даже 10-15 лет назад, а в государстве в этом плане было допущено много ошибок и прежде всего в области культуры и национальных традиций и обычаев, которые по сей день не находят поддержку со стороны государства. А ведь мы, позвольте сказать, говорим о стране, где больше где-либо проживают почти 200 национальностей! Россия – самая многочисленная страна в мире и это наша гордость и сила, но это сила сегодня не востребована не политикой государства, ни бизнесом, ни тем более большей частью современного общества. Требуются концентрация усилий всех и всякого в нашем государстве – от конкретного человека-деятеля культуры даже в районном масштабе и до министра культуры и президента страны, чтобы обратить на проблему культуры народов нашей страны особое внимание. Ведь культура, по сути, это иммунная система – система сохранения государственности России и всего общества, она и защищала наше государство и наши народы вот уже 1150 лет кряду. В истории России и российской государственности именно эта сила многие столетия на таком огромном пространстве Евразии многажды доказывала свою способность при защите, как самого государства, так и самих народов, населяющих сегодня Россию. Именно культурная ценность народов, их традиции и обычаи, приумноженные на патриотизм, не раз были залогом спасения страны от врагов-захватчиков, как в Отечественной Войне 1812 года, так и в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов; так было при Александре Невском, и при Иване Грозном, и при Пётре Великом, так будет и впредь, если мы будем способствовать сохранению и разбитию культуру, традиции и обычаи народов России.

Говоря о народах нашей страны, хочется особо отметить роль русского народа в сохранении и разбитии народов России и их культуры как в единой семье на евразийском пространстве. Ведь мало сегодня говорят об этом, также мало знают и о том, какую роль сыграла русский язык в разбитии образования и культуры других народов, не имевших ранее ни своей письменности, ни литературу, ни тем более других видов наук и образования. Чего стоит пример Финляндии, которая когда-то входила в Российскую империю, а ведь это успешная и активно развивавшаяся страна ещё в XIX веке даже не имела на своём языке слово «литература» и литературу вообще, пока не была обнаружена исследователями древний эпос «Калевала»...

Если кто-то хочет вбить клин между русским народом и народами России, то он вбивает клин в основание государственности в России! Поэтому я очень рад тому, что Владимир Путин, став президентом в этом году, первым делом взялся за межнациональные дела и за культуру и взаимоотношения между народами России, к чему мы приступили с вами ещё в начале года, объявив о проведении Международного «Форума народов России». У нас в России много различных народов и также много всяких общественных организаций и фондов этих народов, кто-то из них более известные, а кого-то вовсе никто не знает. Но на этом пути могут и должно быть много различных организаций и ещё больше людей, болеющих душой за свой народ, за свою культуру, за традиции и обычаи предков. Именно такую форму объединения взял на себя наш Форум и потому я поддержал его в самом начале и вызвался быть председателем нашего Оргкомитета, поскольку его цели направлены именно на развитие культуры и искусства, традиций и обычаев народов нашей страны, на популяризацию истории, как самого государства, так и отдельных народов России. Но главная цель Форума – подрастающая молодёжь, наши дети, которые должно расти в обществе многонационального государства, где все равны и все имеют одинаковые права в своём развитии, не говоря о том, что все равны перед законом как граждане Российской Федерации. Для этого очень важно, чтобы наш Форум собрал вокруг себя и объединил уважаемых в народе людей, аксакалов, знатоков народных традиций и культур, учёных историков, этнологов, писателей и журналистов, которые доходчиво напишут в своих произведениях то, о чём ни все знает или забыли. В многонациональном государстве народы должны знать друг друга и уважать соседей, но хорошее знание народов может действенным только через культуру. Именно через культуру мы познаем друг друга и выражаем уважение, ибо в наших традициях заложены вековые познания и искусство предков наших народов, которые помогают нам отличаться от европейцев и от азиат, от американцев и от других.

Уважаемые коллеги!

Я говорю вам «коллеги», потому что мы все тут коллеги по нашему Форуму – болеем за наши народы, за нашу культуру. И я уверен, что за этим по домашнему уютным столом мы примем то правильное решение, которое даст жизнь этому актуальному и жизненно важному делу – проведения мероприятий в рамках Международного «Форума народов России». Мы с вами уже почти год как был объявлен этот Форум, пытались привлечь внимания всей общественности России и самого государства к нашим внутренним проблемам – проблемам межнационального характера, которые как оказались стали очень уязвимы со стороны всякого рода противников нашего бытия в российском государстве. Ставя в этом вопросы культуры во главу угла мы своим делом были удостоены и внимания ЮНЕСКО – Организации ООН по вопросам культуры, образования и науки, чей представитель также вошёл в наш Оргкомитет и я надеюсь, что он сегодня с нами. Так что я всем нам желаю отличной и плодотворной работы, я верю в вас и надеюсь, что вы все поддержите нами подготовленный документ на имя президента.

Удачной вам работы!

С уважением,

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР,

Ваш Армен Джигарханян.